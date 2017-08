WelcomeAlexis: el modesto club inglés que anunció el fichaje de Sánchez burlándose de Manchester City

Alexis Sánchez se tomó la jornada en Inglaterra. Los medios de la isla se volvieron locos publicando noticias sobre el chileno. Las versiones decían que se iba a Manchester City, luego cambiaron a que no se movía de Arsenal.

Pero justo en medio de esa vorágine, un modesto elenco del ascenso inglés se dio el lujo de anunciar por su cuenta de Twitter la contratación del chileno.

Aylesbury F.C., elenco que milita en la Southern Football League, publicó una foto del chileno con su camiseta, dándole la bienvenida al goleador histórico de la Roja.

BREAKING | We've been working hard this #DeadlineDay… | You snooze, you lose @ManCity.

There's a new mole in the squad.#WelcomeAlexis pic.twitter.com/wUYDjeKDmI

— Aylesbury FC (@AylesburyFC) August 31, 2017