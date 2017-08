El amargo retorno al gol y a las canchas de Gonzalo Fierro

Gonzalo Fierro pasó en un semestre de ser el capitán y emblema de Colo Colo a estar fuera de las citaciones por decisión técnica de Pablo Guede. Por eso, el partido ante Iberia, válido a la ida de los octavos de final de Copa Chile, era especial y emotivo para el Pistolero. Después de tres meses de ausencia, el lateral derecho volvía a calzarse la camiseta alba, aunque esta vez no la afirmó con la jineta, ya que el encargado de capitanear fue Claudio Baeza.

Sin embargo, la alegría de volver a las canchas no la opacaba el hecho de no ser el capitán. Es que el último partido de Fierro se remontaba al 7 de mayo, cuando vencieron por 3 a 2 a Everton en Viña del Mar, en duelo válido a la décimotercera fecha del Torneo de Clausura que perdieron a manos de Universidad de Chile. De ahí en más, sólo suplencias o tener que conformarse con ver el partido desde las tribunas por no estar considerado en el equipo de Guede, llevándolo, incluso, a pensar en la opción de partir del equipo de sus amores.

Las emociones no podían estar más a flor de piel para Fierro y su retorno a las canchas parecía tener el broche perfecto. Es que, cuando se jugaban 51 minutos, el árbitro Patricio Gilabert cobró un dudoso penal y Pistolero volvió a disparar para transformar su remate en gol. Los compañeros corrieron a abrazarlo y el lateral derecho no pudo contener las emociones, dedicándole el gol a los hinchas de Colo Colo que llegaron hasta Concepción y aplaudieron su titularidad. Abrazos que no sentía hace un año y cuatro meses, cuando había convertido por última vez en la victoria por 2 a 0 ante Universidad de Concepción, el pasado 24 de mayo de 2016.

Pero no todo pudo ser felicidad para Gonzalo Fierro. Pese a que el triunfo parecía asegurado tras el gol de Nicolás Maturana que estiró la ventaja a un 2 a 0, Iberia reaccionó y terminó remontando para estructurar su triunfo por 3 a 2. Un retorno a las canchas para el lateral que tuvo de todo, desde un emotivo gol hasta la amargura de una dura derrota.