Alex Oxlade Chamberlain agrava el éxodo en el Arsenal al firmar por el Liverpool

El Arsenal está en crisis: sumó sólo tres puntos en las primeras tres jornadas de la Premier League, incluida la estrepitosa derrota de 4-0 ante Liverpool, por lo que algunos jugadores comenzaron a abandonar la institución para buscar mayor relevancia.

Es el caso de Alex Oxlade Chamberlain quien pasó, precisamente, a los Reds a cambio de unos 38 millones de euros. El extremo sonó también en el Chelsea pero terminó llegando al elenco dirigido por Jürgen Klopp que comenzó esta temporada con dos triunfos y un empate en Premier League. Además disputará la Champions League, a diferencia de los de Arsene Wenger que sólo jugarán Europa League.

La partida del seleccionado inglés se sumó a las de Kieran Gibbs quién recaló en el West Bromwich y Gabriel Paulista, refuerzo del Valencia. También podrían darse múltiples salidas en este último día de mercado como la de Alexis Sánchez, Shkodran Mustafi y Granit Xhaka o los préstamos de Mathieu Debuchy, Joel Campbell y Lucas Pérez.

