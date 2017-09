La convicción de Pizzi:

Reconstruir el estado de ánimo a punta de sólidos argumentos. Eso es lo que, a juicio de Juan Antonio Pizzi, debe hacer la selección chilena tras la dura derrota 3-0 ante Paraguay por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018, la caída más dolorosa desde que se hizo cargo de la dirección técnica de la Roja en enero de 2016.

Junto con reconocer que Chile no encontró la "fluidez" habitual de su juego en el duelo disputado en el estadio Monumental, Macanudo se amparó en los otros resultados de la decimoquinta fecha de las Clasificatorias para remarcar que el escenario no quedó tan fatal. "Que los resultados no hayan sido tan desfavorables es uno de los argumentos que podemos utilizar para de a poco ir reconstruyendo nuestro estado de ánimo", sostuvo.

"En los momentos malos siempre hay algún motivo del cual uno se tiene que agarrar para salir adelante. Nosotros estamos convencidos que vamos a encontrar argumentos para volver a ser o recuperar la identidad que nos hizo bicampeones de América", prosiguió.

Específicamente sobre lo sucedido en Pedrero, donde fueron humillados y tuvieron su peor partido en estas Clasificatorias, el DT de Chile comentó que "nunca encontramos la fluidez que tiene este equipo por característica, nos cerraron los caminos. No estuvimos finos y además tuvimos la fatalidad del primer y segundo gol, a partir de ahí se nos hizo todo muy complicado. El equipo rival se defendió muy bien, hizo un trabajo casi perfecto. Nuestras opciones siempre fueron muy forzadas, no con la naturalidad de siempre".

A pesar de aquello, Pizzi confía en el desempeño de sus dirigidos, pues a su juicio "ninguno de estos jugadores ha perdido su esencia, todos han realizado un gran esfuerzo a pesar de todo lo que dije anteriormente. Competimos en el aspecto físico al nivel que siempre lo hacemos. Tenemos que encontrar, entre todos, los motivos que nos permitan confiar en que haremos un buen partido ante Bolivia".

Pizzi lamentó la derrota, pero confía en levantar / imagen: Agencia UNO

Otras de Pizzi

Cambio de Paredes por Castillo: "El cambio de Nico por Esteban es puesto por puesto. En el caso de Jorge creíamos que no era necesaria la creación porque no había espacio. Jorge con la visión que tiene para profundizar con los pases que tiene nos permitía alguna opción. Era complicado entrar en la situación que entraron los dos y ambos lo hicieron muy bien".

Falta de continuidad de sus jugadores: "Es algo que no depende de los jugadores. Nosotros estuvimos hasta último minuto en Rusia, después los jugadores tuvieron las vacaciones, hicieron la pretemporada necesaria. Es lógico que no tengan la regularidad con la que siempre vienen a la selección. Nosotros sabíamos que iba a ser así. No creo que haya sido una situación determinante en el partido".

Bajas de Jara y Aránguiz para Bolivia: "Hemos convocados 26 jugadores así que creemos que dentro de ellos están los reemplazantes de ellos. Trabajaremos mañana con los que se tiene que recuperar. Ahí perfilaremos el mejor equipo para Bolivia".

Proyección de las tres últimas fechas: "A todas las selecciones nos quedan tres partidos, estamos en la misma posición que antes de que se jugara la fecha. Estamos en el cuarto lugar. Hasta el último partido vamos a tener que competir".