Federer volvió a sufrir antes de dar otra lección de tenis en el US Open

Roger Federer sobrevivió a un duro partido a cinco sets contra el ruso Mikhail Youzhny, un rival al que había vencido en 16 ocasiones, para sellar este jueves su pasaje a la tercera ronda del US Open de tenis.

Federer, tercer sembrado y ganador de 19 torneos del Grand Slam, peleó por 3 horas y 8 minutos para doblegar a Youzhny (101º ATP) con parciales de 6-1, 6-7 (3/7), 4-6, 6-4 y 6-2.

Por el boleto a octavos de final se medirá con el español Feliciano López (N.31), ganador de su compatriota Fernando Verdasco por 6-3, 6-2, 3-6, 6-1.

El helvético fue de menos a más y sufrió mucho en el tercer parcial cuando no encontraba su mejor tenis. Sin embargo, terminó cerrando su faena mostrando el mejor de su tenis.

Youzhny luchó y luchó, pero no pudo cambiar la historia negra ante el suizo, que lo ha derrotado las 17 veces que jugaron.

📢: ICYMI: He does it again! Match point by the 🐐 , @rogerfederer to head into R3. #USOpen @MBUSA pic.twitter.com/TdCJTE33Nf

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2017