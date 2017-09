La acostumbrada autocrítica de Beausejour:

La derrota que sufrió Chile ante Paraguay en el estadio Monumental fue un duro golpe para las pretensiones que tenía la Roja de comenzar a asegurar los boletos para el Mundial de Rusia 2018. La caída por 3 a 0 fue un balde de agua fría en la Generación Dorada y sólo se vio favorecida por los otros resultados que se dieron en la décimoquinta fecha de las Clasificatorias sudamericanas, que no dejaron tan mal aspectada a la selección y que la mantienen en puestos de clasificación directa.

Pese a eso, el juego que exhibió la selección chilena dejó más dudas que certezas y uno de los más críticos con lo que exhibieron en el Estadio Monumental fue Jean Beausejour, quien no tuvo un buen cometido ante los guaraní y fiel a su estilo fue muy autocrítico por el poco carácter que mostró el equipo para acercarse a la clasificación para la cita planetaria.

"No se jugó bien y no se mostró lo que teníamos que mostrar para clasificar. En los primeros minutos, sobre todo, no se mostraron las ganas de clasificar", expresó el jugador de Universidad de Chile.

Al realizar un análisis de la caída ante Paraguay, Beausejour dijo que "se le dieron las condiciones en las cuales se hacen más fuertes, agrupando hombres en zona defensiva. Jugando de visita esas son las mejores condiciones para equipos como Paraguay, que defendiendo sacan un resultado positivo".

"Primero vino el infortunio del primer gol, pero nos tocó más el segundo gol, que nos quitó capacidad de reacción y después no tuvimos la capacidad para darlo vuelta", agregó.

Con este resultado, ahora los partidos ante Bolivia en La Paz, a disputarse este martes 5 de septiembre, y los duelos ante Ecuador y Brasil, que se jugarán en octubre próximo, tomarán aún más preponderancia y sacar buenos resultados será clave para conseguir una tercera clasificación consecutiva a un Mundial: "(hay que tomarlos) con la serenidad que se necesita tomar en este momento. Quedan partidos importantes y ahora toman un carácter trascendental para nosotros".