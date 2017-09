Clubes de la Premier League enloquecieron al gastar más de 1.500 millones de euros en refuerzos

El mercado de transferencias europeo se cerró este 31 de agosto, a excepción de España que cierra este 1 de septiembre, y dejó números espectaculares como los 222 millones de euros que pagó el París Saint Germain al Barcelona por Neymar o los 180 millones de la divisa europea que cancelarán los mismos parisinos al Mónaco por Kylian Mbappé cuando finalice el préstamo por el que llegó el delantero.

Aunque el cuadro galo tiró la casa por la ventana y no escatimó en recursos en esta ventana de fichajes, no fue el club que más gastó ya que el Manchester City desembolsó 244,3 millones de euros, siendo el líder en este ítem. El cuadro Citizen de Claudio Bravo no pudo fichar a Alexis Sánchez pero sumó a Bernardo Silva, Ederson, Benjamin Mendy, Kyle Walker y Danilo.

La Premier League por su parte, también lideró en la materia de gastos con 1569 millones de euros (1900 millones de dólares) entre todos los clubes que componen el certamen inglés en todo el mercado, mientras que sólo el 31 de agosto pagaron 228 millones de euros (290 millones de dólares).

Publimetro Chile Alex Oxlade Chamberlain agrava el éxodo en el Arsenal al firmar por el Liverpool El ex compañero de Alexis Sánchez arribó a los Reds a cambio de 38 millones de euros. Se suma a las salidas ya confirmadas de los Gunners de Kieran Gibbs y Gabriel Paulista.

Top ten de equipos que más gastaron en este mercado:

Manchester City: 244,3 millones de euros París Saint Germain: 238 millones de euros Chelsea: 203 millones de euros AC Milan: 194,5 millones de euros Barcelona: 192,5 millones de euros Manchester United: 164,4 millones de euros Everton: 158,2 millones de euros Juventus: 149,2 millones de euros Bayern Munich: 103,5 millones de euros Mónaco: 102 millones de euros