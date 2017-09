Gonzalo Collao, el

Con Johnny Herrera concentrado con la Roja y Fernando De Paul con un estado febril que lo mandó de inmediato a la cama, el portero de 19 años Gonzalo Collao tuvo que tomar los guantes de titular de Universidad de Chile en el duelo ante Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile, disputado el pasado miércoles en La Florida.

Antes de empezar el encuentro y mientras el portero miraba hacia la barra de la U, el goleador Mauricio Pinilla llegó a su lado. Dos minutos de conversación y un abrazo paternal. Tras eso, Collao tomó aire y se posicionó en la mitad del arco norte para vivir, a sus 19 años, su primer partido como titular.

"El apoyo de los más experimentados es muy pero muy importante para un jugador joven que está debutando, más aún para un arquero que, lamentablemente, el puesto es muy ingrato. Mauro me abrazó, me dijo que estuviera tranquilo y que hiciera lo que sé hacer", reconoció Collao a El Gráfico Chile tras el encuentro.

Pero eso no fue todo. El canterano azul también aprovechó la oportunidad para analizar su primer partido en el once inicial, ya que esta temporada, también por urgencia, tuvo que entrar ante Ñublense por Copa Chile para reemplazar al lesionado Tuto De Paul. "Me sentí muy bien, muy feliz. Estaba esperando hace tiempo esta oportunidad y gracias a Dios la pude aprovechar de buena forma ¿El nerviosismo? Bastante normal, sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer adentro de la cancha", comentó el portero quien no pudo viajar con la selección Sub 21 a Francia para estar presente en este partido.

Gonzalo Collao es futuro y ya presente en el arco de la U / imagen: udechile.cl

El Donnarumma de La Cisterna

Gianluigi Donnarumma tiene 18 años y actualmente es el indiscutido portero titular del AC Milan, siendo por lejos la joya más rentable que tiene el fútbol italiano a futuro. Con ese personaje conocido a nivel mundial es comparado Gonzalo Collao al interior del CDA.

El creador de este sobrenombre es uno que conoce muy bien el fútbol italiano: David Pizarro. Aprovechando su experiencia y sentido del humor no dudó en molestar al debutante azul. "Yo en el camarín lo llamo el Donnarumma chileno, por la altura y por sobre todo porque tiene una proyección importante. Hay que esperar que se cuide, que asimile para bien todo lo que está viviendo", comentó el volante tras el triunfo ante Audax Italiano.

Con el peso en la espalda de ser el Donnarumma chileno, Gonzalo Collao está a disposición del cuerpo técnico de la U para el próximo sábado, donde espera seguir como dueño del arco azul si Fernando De Paul no se recupera físicamente .