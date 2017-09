Huachipato se resigna a jugar ante la UC en Copa Chile sin sus figuras internacionales

Finalmente la vuelta entre Huachipato y Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Chile 2017 se jugará el próximo miércoles 5 de septiembre en el estadio CAP. Es decir, la ANFP no consideró la solicitud hecha por el conjunto de la Octava Región.

Los acereros pidieron ante la gerencia de Competencias de Quilín aplazar un día el citado encuentro y disputarlo el jueves 6, ya que tanto ellos como los cruzados tendrán sensibles bajas en sus planteles a raíz de la fecha FIFA.

En el club de la usina no podrán contar con el arquero boliviano Carlos Lampe ni con el mediocampista venezolano Yeferson Soteldo, ambos seleccionados en sus respectivos elencos nacionales. A la UC le sucederá lo mismo con Cristopher Toselli y José Pedro Fuenzalida.

"Hicimos la solicitud, pero desde la ANFP ya nos confirmaron que no se cambiará el horario del partido", explicó el vicepresidente de Huachipato Marcelo Pesce, lamentando la determinación del organismo rector del fútbol chileno.

"Volverán el mismo miércoles en la mañana, veremos qué se puede hacer, pero se ve casi imposible poder contar con ellos para el partido", agregó el directivo acerero sobre los dos jugadores internacionales con los que cuenta el DT argentino César Vigevani en Talcahuano.

Desde la Franja le bajaron el perfil al asunto, pese a que también lamentarán dos bajas importantes. "A mí no me genera nada, nosotros vamos a ir igual, estén o no estén ellos, tenemos que jugar, igual, en ese sentido nosotros estamos de la mejor manera para llegar a enfrentar a Huachipato", sostuvo el mediocampista Carlos Espinosa.

Cabe recordar que en la ida de esta llave disputada en San Carlos de Apoquindo, los sureños rescataron una igualdad 1-1 con un agónico gol del paraguayo Jorge Ortega. Previamente, Jeisson Vargas había anotado el tanto que tenía en ventaja a los dirigidos de Mario Salas.