Sufre el Moto GP: Valentino Rossi se perderá dos carreras debido a una fractura de tibia y peroné

El italiano Valentino Rossi, siete veces campeón del mundo de MotoGP, fue operado en la noche del jueves al viernes de una fractura de tibia y peroné, anunció la escudería Yamaha, y estará de baja unos 40 días según los médicos que le intervinieron.

"Valentino Rossi fue operado con éxito de las fracturas con desplazamiento de tibia y peroné de su pierna derecha", escribió Yamaha en un comunicado.

Rossi, de 38 años, ha sido nueve veces campeón del mundo, siete en la categoría reina. Solamente el legendario Giacomo Agostini le supera en títulos mundiales contando todas las categorías.

Actualmente es cuarto en el Mundial de MotoGP tras 12 carreras de 18. Tiene 157 puntos, 26 menos que el líder, su compatriota Andrea Dovizioso.

El piloto italiano se cayó cuando entrenaba con una motocicleta de enduro, cerca de su ciudad (Urbino). Fue operado en el hospital de Ancona.

Según algunos medios locales el accidente se produjo en un tramo muy bacheado cuando la pierna del piloto quedó atrapada bajo una piedra.

"La operación salió bien. Esta mañana me he despertado y ya me sentía bien. Ahora voy a volver a la moto lo antes posible. Haré lo máximo por lograrlo", señaló Rossi en el comunicado de su equipo.

El doctor Raffaele Pascarella, al frente de la operación, señaló: "Dependerá mucho de él, pero pienso que deberá descansar al menos 40 días. Pero él ya ha dicho que quiere volver lo antes posible".

¿Vuelve en Japón?

Si se confirma la previsión médica, Rossi se perdería las dos próximas carreras, en San Marino el 10 de septiembre y en España el 24 del mismo mes, pero podría estar en Japón el 15 de octubre.

Entre las diferentes citas del calendario, Rossi tiene la costumbre de entrenarse en un circuito de enduro, situado cerca de su casa en la región de Marches.

El italiano había sufrido una fractura abierta de su tibia derecha en el circuito de Mugello en 2010, que le tuvo alejado de las motos durante seis semanas, una baja similar a la prevista en esta ocasión.

A pesar de que en los últimos años han surgido otros pilotos carismáticos como el español Marc Márquez, Rossi sigue siendo el gran ídolo del motociclismo. Su simple presencia atrae a las masas en todos los circuitos, con miles de hinchas fácilmente identificables con una gorra o una camiseta con el dorsal 46.

El contrato de Rossi con Yamaha finaliza tras la temporada 2018, pero una prolongación de al menos un año, hasta 2019, estaba avanzada en los últimos meses.