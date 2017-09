San Luis ratificó en cancha su triunfo por secretaría y avanzó a los cuartos de Copa Chile

Empate a dos tantos indicaba el marcador electrónico del estadio Lucio Fariña de Quillota tras el partido de ida de los octavos de final de Copa Chile entre San Luis y Coquimbo Unido, disputado el pasado 23 de agosto. Los Piratas celebraban una valiosa igualdad de visita que los dejaba con una gran chance de liquidar en condición de local. Sin embargo, ese resultado pasó a la historia por el error que cometió el técnico Patricio Graff, quien no cumplió con el reglamento del torneo tras no alinear un Sub 20 durante, al menos, 45 minutos.

El fallo del estratega les costó caro y horas antes de la revancha, disputada este viernes 1 de septiembre, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la decisión de darle, por secretaría, el triunfo por 3 a 0 a San Luis de Quillota. Con este panorama y muy golpeados, los Piratas recibieron a los Canarios en el Francisco Sánchez Rumoroso. Y aunque intentaron reponerse del duro golpe para revertir la llave, poco pudieron hacer ante su público y ahora cayeron en cancha por 4 a 1.

Pese a que los locales propusieron un buen juego y rápidamente fueron en búsqueda de un gol que les permitiera acercarse a una igualdad en el resultado global, la expulsión de José Luis López, a los 22 minutos, les jugó una mala pasada y los desdibujó por completó. Con un hombre más, los quillotanos mostraron su superioridad y dos minutos después de la roja al jugador Pirata se pusieron en ventaja a través de un lanzamiento penal, luego que Mauro Caballero convirtiera en gol su tiro desde los doce pasos tras una mano en el área.

Mauro Caballero celebró en Coquimbo / imagen: Agencia UNO

Coquimbo Unido no se dio por vencido y Camilo Melivilú, a diez del final del primer tiempo, tuvo la opción de descontar con un remate de media vuelta que se fue desviado. El mismo jugador tuvo otra opción cuando recién se jugaba un minuto del complemento, pero nuevamente falló y no pudo batir al arquero Ignacio González. A diferencia de los locales, San Luis aprovechó sus oportunidades y aumentó su ventaja a los 49 minutos con un gol de Gerson Martínez. El 2 a 0 dejaba la llave completamente liquidada y el resto del partido parecía sólo un trámite.

Sin embargo, San Luis no se conformó con su ventaja y quiso demostrar que no sólo golea por secretaría. Así, a los 57, Mauro Caballero consiguió su doblete y estructuró un 3 a 0 que le pegó en el piso a Coquimbo Unido. El descuento que consiguieron a doce minutos del final, luego que Melivilú finalmente convirtiera un tanto, de poco sirvió, más aún si Ignacio Lara marcó el 4 a 1 definitivo en favor de la visita a seis del pitazo.

Con la contundente victoria, los quillotanos avanzan a cuartos de final y ahora esperan rival, el que se definirá este sábado con el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile, siendo los azules los que tienen la primera opción de avanzar tras ganar por 3 a 0 en el partido de ida disputado en el Bicentenario de La Florida.