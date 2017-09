Xavi dispara contra Del Bosque:

Xavi Hernández es considerado uno de los mejores volantes de los últimos tiempos por su calidad y visión, además, de ser integrante de la España campeona de Europa (2008 y 2012) y del mundo (2010) y del Barcelona de Josep Guardiola dónde sumó 25 títulos.

El jugador se desempeña actualmente en el Al Sadd de Catar, y en una entrevista desclasificó algunos episodios de su carrera que no eran de dominio público, como lo que dijo de Vicente Del Bosque, ex técnico de la selección española entre 2008 y 2016.

"En el Mundial (Brasil 2014) perdemos el primer partido y aunque yo no fui de los peores, ante Chile me deja en el banquillo. Me enteré en el último segundo de la charla, una hora y media antes del encuentro, y me sentí engañado. Fue una decepción muy fuerte. Me quiso poner luego ante Australia. Le confesé que no estaba para jugar. Vicente Del Bosque es una buena persona y un bonachón. Le tengo en un pedestal, pero me falló", aseguró a Marca.

Xavi y Del Bosque en el Mundial de Brasil 2014 - AFP

También, profundizó en el fracaso que significó para el conjunto hispano quedar eliminado en primera fase en el torneo brasileño a manos de la Roja de Jorge Sampaoli tras el 2-0 en el Maracaná de Río de Janeiro.

"Como futbolista me di cuenta que lo difícil no es ganar, sino el seguir ganando. Porque siempre se quiere ganar al que gana, tienen más ganas de ganarte. Los rivales ven sangre ahí. En Brasil vi cómo nos pasaban por encima aún siendo casi el mismo equipo de cuatro años atrás", enfatizó.

Para cerrar, elogió a la actual selección española que dirige Julen Lopetegui al comentar que "esta generación es muy buena. Seguimos teniendo a Sergio Ramos, David Silva, Andrés Iniesta, Jordi Alba y Sergio Busquets sumados a Pedro, Thiago Alcántara, Dani Carvajal, Diego Costa, Marco Asensio, Álvaro Morata e Isco, tenemos un equipazo. Asensio es de los mejores futbolistas que ha dado España en los últimos diez años", concluyó.