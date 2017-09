Clavito Godoy pide disciplina:

La selección chilena perdió contra Paraguay sorpresivamente en el estadio Monumental y puso en entredicho sus posibilidades de clasificar al Mundial de Rusia 2018, preocupando a los hinchas que quedaron decepcionados con el nivel del equipo que encabezan Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Entre esos apasionados seguidores estaba Hernán Clavito Godoy, que llegó con su característico gorro y mucha tranquilidad al sector Océano del estadio de Colo Colo y se fue masticando la rabia de una goleada en la que distintos factores actuaron para hacer de la selección de Juan Antonio Pizzi un equipo desconocido.

El entrenador de Santiago Morning no tiene dudas que la influencia de los problemas externos afectaron al equipo, por eso cree que se debe mantener un régimen de disciplina acorde a la alta exigencia de las Clasificatorias: "Obviamente, depende del técnico, por ejemplo Fernando Riera no hubiera aguantado eso, (Luis) Alamos tampoco", aclaró de entrada.

La confusa información de la fiesta de Arturo Vidal en el Hotel del Casino Monticello, con sus familiares y amigos, desconcentró al plantel en plena preparación y para el Clavito esos momentos en que comparten los partícipes del equipo deben ser mejor llevados por el cuerpo técnico de La Roja: "Esta es una selección fuerte y unida que impresiona por lo que ha logrado, pero las concentraciones son concentraciones, ellos vienen de jugar en Europa por sus clubes, y allá pasan concentrados y cuando vienen acá se les suelta la mano. Está bien entender que no ven al hincha chileno continuamente, pero el jugador de fútbol sabe que la vida privada no les pertenece… le pertenece al hincha, al periodismo, uno no es un hombre libre por más plata que tenga", entregó como enseñanza.

Chile sufrió con Paraguay / imagen: Agencia UNO

El DT de 76 años sufrió los goles paraguayos y de cara al futuro no ve una solución a mano para mejorar, mientras los favoritos de los hinchas, Jaime Valdés o Mauricio Pinilla, aparecen como opción: "Ellos perfectamente pueden jugar, son grandes jugadores con experiencia internacional y nacional, claro que hay una gran diferencia en estar con la selección que en el campeonato nacional, que no es bueno, los equipos no están bien amalgamados. La Chile y la Católica, que además no andan bien, no se invierte en buenos jugadores, todos los que tienen los transfieren. A los jóvenes apenas tienen una buena campaña los venden a Europa. El campeonato nacional no lo encuentro bueno, es mediocre en comparación con los torneos de Europa, Argentina o Brasil. Cuando vamos a la Copa Libertadores nos ha ido mal por eso".

De todas formas, Godoy confía en que el bicampeón de América podrá lograr recuperar el buen camino con sus estrellas ofensivas y si es que la defensa retoma su característico nivel: "Gary Medel y Gonzalo Jara se conocen de memoria, de cabros chicos saben de sus cosas positivas o negativas", dice confiado del partido contra Bolivia que se jugará en La Paz el próximo martes 5 de Septiembre a las 17 horas.