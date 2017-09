El tenso cara a cara que protagonizó Sampaoli en Montevideo por culpa de un micrófono

Jorge Sampaoli debutó oficialmente al mando de la selección argentina con un empate 0-0 por clasificatorias ante Uruguay en Montevideo.

Fiel a su estilo nervioso e histriónico, el casildense hizo de las suyas en el estadio Centenario de Montevideo, donde protagonizó una particular discusión con un asistente de sonido de la transmisión oficial del encuentro.

En medio del trámite, al ex DT de la Roja no le gustó la presencia de un micrófono ambiente que estaba muy cerca de su posición en la banca, por lo que no dudó en darlo vuelta.

Ante esta situación, el asistente no tuvo problemas para increpar al argentino e insistir con colocar el micrófono en el lugar dónde debía estar. Sampaoli indignado alzó los brazos y obligó la presencia del cuarto árbitro, quien le exigió que no continuara con los reclamos.

Una vez finalizado el encuentro, Sampaoli insultó al asistente quien no se achicó para ir en busca del DT argentino a paso firme hasta llegar, incluso, a la boca del túnel donde fue detenido por los asistentes de la selección transandina.