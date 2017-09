Wenger le mandó recado a Alexis y explicó su tozudez para no dejarlo partir

La teleserie del verano en Inglaterra fue la del futuro de Alexis Sánchez. Luego de su gran temporada 2016/17 en la Premier League, donde marcó 24 goles, los equipos interesados en su fichaje no demoraron en llegar y Manchester City fue el que estuvo más cerca de lograrlo. Insistiendo hasta el día del cierre del libro de pases, los Citizens se quedaron con los crespos hechos tras la negativa que les dio Arsenal por no concretar la llegada de Thomas Lemar como reemplazante de Maravilla.

Ahora, Alexis, pese a sus deseos de partir, tendrá que luchar por levantar a unos Gunners que comenzaron con el pie izquierdo la nueva temporada de la Premier, sumando dos derrotas y sólo una victoria en los primeros tres encuentros. Por eso, sabiendo de la desazón de su pupilo, Arsene Wenger, en entrevista con beIN Sports, le mandó un recado para no desconcentrarse.

"Su interés es siempre actuar y él está 100% comprometido, no tengo ninguna duda sobre eso. Es muy difícil para mí hablar de lo que pasó, porque lo que quiero es que el jugador se centre en su carrera, en su temporada y en el Arsenal", señaló.

"Hablé antes sobre la integridad y los valores y siempre me aseguro que mi compromiso esté al nivel esperado de las personas que me pagan y tengan confianza en mí. Creo que por el lado de los jugadores es exactamente el mismo", agregó.

Sobre su tozudez por mantener a Alexis Sánchez en el equipo, luego de asegurar a lo largo de toda la temporada de fichajes que no lo vendería, el técnico Arsene Wenger fue claro y señaló que "no puedo contarte todo lo que pasó, porque después de esto, cuando decides dejar ir a un jugador del calibre de Sánchez, debes reemplazarlo porque nadie entendería que lo dejaste partir. Cuando no puedes hacerlo, mantienes al jugador y haces un sacrificio financiero, porque lo que quieres al final del día es tener un equipo con un buen potencial y de alta calidad"

"Eso (mantenerlos) significa dos cosas, que Sánchez, tanto como Özil, se irán en el último año de su contrato, pero puedes pensar durante la temporada que encontrarás una manera de extender el contrato o que al final de la temporada los jugadores se van gratis", agregó.

Finalmente, sobre la frustrada llegada de Lemar al Arsenal, que finalmente impidió la salida de Alexis Sánchez al Manchester City, el francés fue escueto y señaló que "eligió quedarse en Mónaco".