Löw dispara contra los hinchas alemanes nazis:

El duelo que disputó la selección de Alemania frente a República Checa por las clasificatorias rumbo a Rusia 2018, estuvo marcado por una serie de cantos y lienzos de clara orientación nacional-socialista que profirieron un grupo de ultras germanos en Praga.

Nadie quedó indiferente a los hechos, y este domingo, el técnico de la Mannschaft, Joachim Löw, los calificó como una "vergüenza para Alemania".

"No puedo pasar directamente a las cuestiones deportivas sin comentar lo que ocurrió en Praga", comentó Löw en tono serio, este domingo en la conferencia de prensa previa al partido del lunes ante Noruega en Sttutgart.

"Estoy lleno de rabia, y muy, muy afectado al ver que algunos que se autodenominan aficionados utilizan el fútbol y un partido internacional para sus desafortunadas demostraciones (…) Llenan de vergüenza nuestro país", insistió, antes de alabar la decisión de sus jugadores de no acudir al término del partido a saludar a los aficionados e irse directamente al vestuario.

"No los queremos, no somos su selección y ellos no son nuestros hinchas", dispató el DT.

"Habida cuenta de nuestra historia, es muy importante que representemos dignamente a nuestro país y sus valores de tolerancia, respeto y apertura al mundo", añadió.