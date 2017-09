Marcelo Díaz enciende el duelo en La Paz:

Una nueva jornada de entrenamiento en Calama tendrá la selección chilena este domingo de cara al duelo crucial frente a Bolivia por las clasificatorias en La Paz.

Antes de la práctica en el Zorros del Desierto, Marcelo Díaz y Esteban Paredes realizaron la conferencia de prensa donde analizaron el choque ante los altiplánicos en la altura.

"Esperamos hacernos fuertes para sacar los tres puntos ante Bolivia. Esta selección se basa en lo colectivo. Sabemos lo fuerte que somos como grupo y esperamos serlo el martes", indicó Carepato.

"Estamos jugando por entrar al Mundial y por ende debemos enfrentar el partido muy concentrados. Bolivia no juega por nada y quieren ganarnos. Es una rivalidad importante que tenemos con ellos", complementó.

El volante de los Pumas, aseguró que "no es conveniente" no cambiar de esquema frente a Bolivia. "En Quito cambiamos y no jugamos bien. Con el esquema que utilicemos, debemos ir a ganar sí o sí a La Paz”, aclaró.

Mientras que al ser consultado por la altura, el 21 de la Roja aseguró que “no nos afecta tanto. Estamos acostumbrados a jugar en Calama y en El Salvador”.