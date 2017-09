Nelson Acosta le dice adiós al fútbol tras diagnóstico de mal de Alzheimer

El ex entrenador de la selección chilena Nelson Acosta, quien logró con la Roja la clasificación al Mundial de Francia 1988 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, padece del Mal de Alzheimer.

De acuerdo a una publicación de La Tercera, hace un año le fue diagnosticada la enfermedad al adiestrador, de 73 años, quien ha decidido refugiarse en su casa con sus más cercanos.

El medio contactó a algunos ex dirigios por el uruguayo como Víctor Hugo Castañeda, quien fue además su ayudante. "Lo fui a ver a casa de su hija, acá en Santiago. No estaba, pero luego supe que su salud, dentro de todo, está bien", dijo el ex volante.

A su turno, Iván Zamorano aseguró que "me enteré hace poquito de que no está bien de salud. Soy un agradecido de las personas que, de alguna manera, fueron importantes en mi carrera. Él tenía pensado retirarse y creo que ya lleva mucho tiempo en el fútbol, me parece que necesita un descanso".