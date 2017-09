Pablo Guede no dramatizó con eliminación en Copa Chile:

Colo Colo sufrió con Iberia y fue ampliamente superado en la llave de octavos de final de Copa Chile. El cuadro de Los Ángeles realizó grandes encuentros, hizo ver mal a Colo Colo y le ganó en los dos partidos, remontando un 2 a 0 en contra en la ida para terminar celebrando un 3 a 2 y venciendo con claridad por 2 a 0 en el Estadio Monumental.

Una vez terminado el encuentro en Macul, todos los dardos de los hinchas fueron hacia Pablo Guede y se fueron de Macul insultando y pidiendo la renuncia del técnico. Sin embargo, pese a quedar eliminado del torneo, el técnico se tomó con calma el momento y espera dar vuelta la página rápidamente para pensar en el Torneo de Transición, donde tiene como obligación ser campeón.

"No lo veo como un fracaso, nuestro objetivo mayor es el campeonato, salir campeón para ir directamente a la Libertadores. Apuntaremos todas las balas hacia eso, ahora tendremos semanas limpias para poder trabajar y salir campeón. No tuvimos el funcionamiento que tuvimos en el último partido en casa, no supimos entrarle a Iberia y hay que felicitarlos. Es una lástima quedar eliminado de la Copa, teníamos ganas de revalidar el título, pero ahora nos queda el campeonato y vamos por eso", señaló tras el encuentro.

Además, sobre los insultos de los hinchas, el técnico dijo que "el hincha es soberano, no se le puede decir nada. Cuando ganas te aplauden y cuando pierdes te putean. Ahora hay que salir campeón".