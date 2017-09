Rafa Olarra desdramatiza la altura de La Paz:

Diego Espinoza Chacoff – enviado especial de El Gráfico Chile a La Paz, Bolivia

El ex defensa Rafael Olarra jugó varios compromisos con la selección chilena. El frescamente retirado futbolista profesional fue parte del proceso de Clasificatorias rumbo a los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, pero también fue parte de la nómina que disputó la Copa América de Bolivia 1997.

A pesar de que no jugó ningún partido de ese torneo continental, Olarra jugó partidos en la altura del estadio Hernando Siles de La Paz frente a los bolivianos, y por eso desdramatiza el tema para un futbolista chileno “acostumbrado” a jugar en condiciones adversas como esas, y que tiene regularmente en el torneo nacional.

Junto a eso, el ex defensa de 40 años analiza la zaga comandada por Gary Medel, entregando su teoría personal sobre la relación patrón-complemento que tienen las últimas líneas de cualquier equipo del mundo, y que en Chile está representado por el Pitbull y Gonzalo Jara, respectivamente.

¿Qué te parece la defensa de Chile? Ahora perdimos a Jara y tanto él como Beausejour lo han pasado mal por Chile y la U.

Son jugadores que han mostrado capacidad siempre. Beausejour y Jara no es primer momento que lo pasan mal en la U. Vienen de la era Beccacece que estaban peor futbolísticamente, y cuando les tocó por la selección nunca tuvieron dificultades. Yo apelo a que la capacidad de estos jugadores está por encima de eso. Cuando se ponen la camiseta de la selección es otro el switch, se codean con jugadores de primer nivel en la defensa como Gary Medel, y los exige a estar en muy buena forma.

En el caso de Jara ¿Él necesita eso de tener a alguien más en defensa?

Lo que pasa es que yo tengo una teoría pensada en el patrón de la zaga y el complemento. Me parece que Jara es un gran complemento de Gary Medel en la selección, pero en Universidad de Chile les toca ser el patrón del fondo y no todos están capacitados para ser el patrón. Eso no quiere decir que sea malo o bueno, tiene que ver con la capacidad de ser líder en relación a la defensa y eso lo hace Medel y Jara es gran complemento.

¿Y en la U?

Tiene que ser un patrón pero no lo es porque es un gran complemento, entonces el Quili Vilches no va a ser el patrón tampoco, entonces ahí se genera algo que debería cambiar en la U.

¿En la selección tuviste que ser el patrón de la zaga?

Yo creo que me tocó ser el patrón en varios equipos y en otros me tocó ser el complemento, pero ¿Dónde está el secreto para 20 años de carrera? Quizás va en saber diferenciar cuándo es el momento en que tienes que serlo, de tomar esta defensa y hacerla tuya, o cuando es el momento de entregársela a otro y tú ser complemento para que todo el fondo se fortalezca.

Chile es uno de los países más peligrosos para jugarle a Bolivia allá. Tú jugaste ahí en La Paz ¿Por qué se da eso?

El chileno no tiene ese temor porque ya ha ido a Calama, ha ido a El Salvador y seguro igual lo pasarás mal porque no es un ambiente grato, pero si lo conoces y no te da miedo y esa es la principal diferencia con los otros equipos sudamericanos.

¿La preparación en Calama ayuda?

Ayuda, pero también lo que nosotros entendemos y sabemos de la altura. Nosotros estamos habituados a ir a la altura. No es normal ir tantas veces, pero no le tenemos temor, cosa que el argentino le tiene temor.

¿Te pasó ver ese temor a la altura en los argentinos?

Sí, me tocó jugar una Copa Libertadores con Independiente (N. de la R: el año 2004) e ir a Ecuador, no recuerdo bien cuál de sus ciudades, y había un temor muy grande de la altura, decían ¿qué pasa acá? ¿qué significa esto?