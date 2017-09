Alemania aprovecha la cosecha de la Confederaciones y queda a un paso del Mundial

AFP/ El Gráfico Chile

Alemania, vigente campeona del mundo y de la Copa Confederaciones, despejó las dudas creadas en el último partido ante la República Checa (2-1) y goleó este lunes a Noruega por 6-0, dando un paso casi decisivo para poder defender su título en Rusia 2018.

Draxler fue la figura de Alemania en la COnfederaciones y Löw sigue confiando en él (Foto: AFP)

Si el pasado viernes sufrió para vencer a los checos en Praga, con un gol de Mats Hummels en el 88, la Mannschaft lo tuvo más sencillo ante Noruega, con los jugadores que vencieron a Chile el 2 de julio pasado como protagonistas. El técnico Jochim Löw uso a Marc André Ter Stegen, Jonas Hector, Antonio Rüdiger, Sebastian Rudy, Julian Draxler, Leon Goretzka (45' minutos), Joshua Kimmich y Timo Werner ('66), que vieron acción en un plantel lleno de jugadores probados en dicha competición.

Tras adelantarse en el marcador en el minuto 10 con un tanto de Mesut Özil, posteriormente Julian Draxler (17') y Timo Werner con un doblete (21' y 40') sentenciaron antes de la pausa y Leon Goretzka (50') y Mario Gomez (79') completaron la goleada en el segundo tiempo.

Con esta victoria, el equipo que dirige Joachim Löw lidera claramente el grupo C con 24 puntos y si no tiene asegurada la clasificación para el Mundial fue porque Irlanda del Norte no falló en casa ante la República Checa (2-0) y es segunda con 19.

La Mannschaft podrá sellar su pasaje para Rusia el próximo 5 de octubre en Belfast ante los norirlandeses.

Inglaterra lo dio vuelta y también se acerca ala Copa del Mundo

El equipo de la Isla dio un gran paso hacia su clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con su triunfo ante Eslovaquia por 2-1, rival directo en el grupo F, este lunes en el estadio londinense de Wembley.

Los eslovacos se adelantaron en el marcador nada más iniciarse el encuentro con un tanto de Stanislav Lobotka (3'), pero los hombres de Gareth Southgate acabaron remontando con tantos de Eric Dyer (37') y Marcus Rashford (59').

Marcus Rashford fue protagonista del partido que dejó a Inglaterra con un pie en el Mundial (Foto: AFP)

A falta de dos partidos para el final de la fase clasificatoria en Europa, Inglaterra lidera el grupo F con 20 puntos y podría sellar su boleto para Rusia 2018 el próximo 5 de octubre en Wembley ante Eslovenia.

Eslovaquia, por su parte, queda con 15 puntos y conserva la segunda plaza, que da acceso a jugar un repechaje, pero Escocia y Eslovenia, que vencieron a Malta y Lituania (2-0 y 4-0 respectivamente), siguen en la lucha, ambos con 14 unidades.

A pesar de que Inglaterra finaliza esta fecha doble con dos victorias -el viernes ganó 4-0 a Malta- para muchos las actuaciones del equipo dejan varias incógnitas, acerca del nivel real del equipo y la implicación de los jugadores.

Este lunes Southgate optó por poner en el equipo titular a Rashford en detrimento de Raheem Sterling y el joven atacante del Manchester United fue el más destacado en ataque, aunque un error suyo propició el primer gol.

Perdió el balón a 25 metros de la portería y Lobotka jugó con Adam Nemec, que le devolvió la pared para que el primero batiera a Joe Hart.

En un Wembley medio vacío el primer tiempo inglés fue para olvidar, multiplicando las malas decisiones y los tiros desviados. Pero finalmente Rashford sacó un córner al primer palo y Dier remató a bote pronto paraponerla en el ángulo.

Convertido en el líder del equipo, Rashford se ganó definitivamente el perdón con un disparo desde fuera del área que dio un bote antes de entrar y sacó a Wembley de la crisis de nervios a la hora de juego.