DT de Bolivia desafiante:

La selección de Bolivia ya está fuera del Mundial de Rusia 2018, pero aún así se jugará todo ante Chile para darle una alegría a su gente y de paso, frustrar la opción nacional de ir a la Copa del Mundo (martes, 17:00 horas, estadio Hernando Siles de La Paz).

Mauricio Soria, entrenador de la Verde, apela al factor anímico para derrotar a la Roja, sobre todo luego de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que falló en contra de los altiplánicos en el caso de Nelson Cabrera, que le dio el triunfo a la escuadra nacional por 3-0 en el duelo entre ambos.

"Hemos tocado el tema de los puntos que nos ganaron en un escritorio bastante rápido. Tenemos que estar pendientes de lo que nosotros podemos realizar. Eso estaba en manos de otras personas. Desde el orgullo de los futbolistas está el haber sumado contra alguien que injustamente ha recibido puntos", sentenció en conferencia de prensa.

"El esfuerzo que hicieron los jugadores en los partidos con Chile y Perú fue muy bueno. Ganaron los puntos dentro de la cancha, pero es una pena que administrativamente existieran dificultades. Eso nos condicionó, porque hoy estaríamos en una situación diferente con 14 unidades y tenemos 10. Chile, como Perú, están con un puntaje elevado sin tener los puntos en la cancha. Esto podemos usarlo como argumento para que nuestra selección entre a desarrollar su fútbol", añadió.

¡Oye, el mediocampo sobrepoblaaaado! Pizzi se la jugará con todo ante Bolivia y sólo irá con dos puntas. ¿Crees correcto el esquema de la Roja?🤔🇨🇱️ Posted by El Gráfico Chile on Monday, September 4, 2017

Pese a ello, Soria no quiere sacar el partido desde lo deportivo y apuntó que "sabemos que el partido, en verdad, tiene un contexto especial para los países y no podemos salirnos de esto, pero esto no es una guerra, es fútbol".

"Sabemos que necesitamos ganar, que no solamente es la necesidad de clasificar, pues ya no tenemos chance, pero necesitamos ganar porque el país así también lo quiere y porque también nosotros como cuerpo técnico y futbolistas también lo queremos, ya que siempre estamos buscando evolucionar", indicó.

Por último, el entrenador altiplánico no canta victoria por la derrota chilena ante Paraguay, pero expresó que "no sé cuál es el ánimo de los chilenos tras la derrota ante Paraguay, lo que sí sé es que Bolivia está en un camino ascendente. Intentaremos contrarrestar todo lo que haga Chile futbolísticamente".