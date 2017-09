Nadal dio cátedra en el US Open y presentó candidatura al título

El tenista español Rafael Nadal pasó este lunes a cuartos de final del US Open al derrotar sin mayores complicaciones al ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6-2, 6-4 y 6-1, en un partido que se extendió por una hora y 41 minutos.

El ganador de 15 títulos de Grand Slam no dejó ninguna duda que había llegado a la pista Arthur Ashe muy concentrado y con golpes perfectos desde el fondo de la pista dominó a su rival en todas las facetas del juego.

Tener en su poder la primera manga le dio a Nadal la confianza y el convencimiento de que su tenis iba a más, que la recuperación que ya había mostrado en el partido frente al argentino Leonardo Mayer era una realidad.

🎥 Replay: #MondayMotivation from @RafaelNadal with a great point in his 2nd set. #USOpen @MBUSA pic.twitter.com/0p1EQTzwDk

No.1 @RafaelNadal wins his 50th match at the US Open, d. Dolgopolov 6-2, 6-4, 6-1 to reach QFs #usopen pic.twitter.com/4ySs0VhoE3

Tan patente que, en el segundo set, aunque Dolgopolov intentó poner más oposición y consiguió llevar el marcador hasta el empate a 4 juegos, Nadal, sólido con su resto, hizo el 'break' que necesitaba en el noveno juego y en el décimo sentenció.

El tercer set fue un paseo para Nadal, que arrolló a Dolgopolov con un parcial de 4-0 sin ningún tipo de respuesta por parte del tenista ucraniano.

Nadal, primer cabeza de serie del torneo, el último major de este año, se enfrentará al ruso Andrey Rublev quien superó por 7-5, 7-6 (5) y 6-3 al belga David Goffin.

Rublev on playing his idol Nadal in #usopen QFs: "He's the real champion. I'm just going to enjoy it. It’s the QFs & I have nothing to lose” pic.twitter.com/3nwsZ0m3Go

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2017