El polémico paso de Maria Sharapova por el US Open: sus colegas festejaron su derrota

Maria Sharapova regresó a un Grand Slam tras una suspensión de 15 meses por dopaje y ganó tres partidos con autoridad, en lo que ella describió como un "gran paseo" que la trajo de vuelta a un certamen de esta categoría como el US Open de tenis.

El viaje de Sharapova por el US Open terminó la noche del domingo al caer en partido de cuarta ronda por 5-7, 6-4, 6-2 ante la letona Anastasija Sevastova, decimosexta sembrada.

"Ha sido un gran paseo en la última semana", dijo la rusa de 30 años, que hizo su primera aparición en un major desde el Abierto de Australia de 2016, donde falló un examen de drogas y fue expulsada del deporte hasta abril de este año.

"En última instancia, puedo tomar mucho de esta semana. Es genial haber jugado este (torneo) Grande. Fue una oportunidad increíble y estoy muy agradecida por ello. Hice lo que pude, puedo estar orgullosa", declaró la rubia, campeona del US open en 2006.

Sharapova, la número 146 del mundo, ingresó al torneo por una invitación de los organizadores, decisión que levantó ronchas en otras tenistas, además de ser privilegiada al jugar todos sus partidos en la arena principal techada Arthur Ashe.

La ex número uno del mundo Caroline Wozniacki dijo que era "inaceptable" que una jugadora con una suspensión de dopaje recibiera privilegios de máxima audiencia en el Arthur Ashe.

De hecho, según el periodista argentino Guillermo Salatino, que está en Nueva York cubriendo el torneo, el resto de las jugadoras que estaban en el torneo festejaron la derrota de Sharapova. Claramente no cayó bien su regreso al circuito y con tantas facilidades.

.@MariaSharapova's strong run at the 2017 comes to an end in 2017 US Open R4. https://t.co/byHOUVn6Du#usopen pic.twitter.com/F3T6MLOu8j

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2017