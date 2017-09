La Selección Argentina está quinta en estas Clasificatorias a Rusia 2018 con 23 puntos, en zona de repechaje. Por esto, el partido de este martes 5 de septiembre ante Venezuela como local asoma como clave para las aspiraciones albicelestes de ir al Mundial. Jorge Sampaoli, técnico de los trasandinos, lo tiene muy claro y no dudó en lanzar una concreta afirmación.

"Mañana solo sirve ganar por los números de las Clasificatorias, como también pasó en Uruguay. Nosotros sabíamos que había que ganar todo lo que se pueda en estos cuatro partidos. Acá va a ser igual, no veo otra alternativa. Pero creo que por organización e ilusión, y con la pasión que se jugó el otro día, solo hay que retocar que el dominio se convierta en situaciones para poder abrir el partido rápido y así lograr que el rival salga del libreto", dijo el casildense en conferencia de prensa.

En esa línea, sentenció que "cada partido va a ser muy difícil de resolver y ganar estos dos partidos de local nos dejaría muy bien parados para la última fecha".

El técnico profundizó en la situación trasandina, que los tiene mirando la tabla de posiciones con preocupación, ya que en este instante se encuentra en zona de repechaje.

"La Argentina está en la posición que le toca y tiene que convivir con ella. También hay que saber que cualquier situación, en esta culminación de Eliminatorias, que genere algún deterioro, será penalizada con no ir al Mundial. No hay que distraerse en situaciones que no ayudan. Es muy importante creer en lo que podemos hacer y en nuestras capacidades para buscar los puntos que nos permitan seguir con esperanzas de ir al Mundial", enfatizó.

#Sampaoli en conferencia 🎙: "Messi está totalmente involucrado para que Argentina esté en el Mundial". — Selección Argentina (@Argentina) September 4, 2017

#Sampaoli en conferencia 🎙: "Tenemos que buscar un gol rápido para que el rival busque otro plan". — Selección Argentina (@Argentina) September 4, 2017

#Sampaoli en conferencia 🎙: "Mañana sólo sirve ganar". — Selección Argentina (@Argentina) September 4, 2017

Luego, el ex adiestrador de Universidad de Chile analizó el duelo ante los llaneros y agregó que "hay que buscar un gol rápido para que el rival busque otro plan. Imagino un partido parecido al de Uruguay, un partido de ida y vuelta favorecería a Venezuela".

Sobre una supuesta pelea con el astro del Barcelona, Lionel Messi, el entrenador fue tajante: "Puedo decir que es falso, como puedo decir de un montón de cosas que son falsas, estoy muy lejos de tener una pelea con Messi. Son rumores vinculados con la mala intención. Estamos navegando en una sociedad en la que una mentira contada mil veces se convierte en verdad. Estamos dándole valor a una mala intención que quiere que Argentina esté fuera del Mundial y eso es penoso".

Para cerrar, elogió a la Pulga aseverando que "tenemos la suerte de tener al mejor jugador del mundo totalmente involucrado con que Argentina vaya al Mundial. Así lo hizo en Uruguay y lo hará hasta último momento para que Argentina pueda estar en el lugar que corresponde".