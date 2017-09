Carlos Carmona confía en la Roja:

La selección chilena tuvo un pésimo desempeño ante Paraguay comenzando la recta final de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018, demostrando especialmente en mediocampo el bajo nivel para recuperar balones y haciendo extrañar a jugadores como Carlos Carmona, uno de los que en la época de Marcelo Bielsa era fijo para compensar el despliegue ofensivo de las estrellas del equipo.

El volante que cambió el fútbol europeo, tras nueve años jugando a buen nivel, por Atlanta United de la MLS, observó detenidamente el desastroso partido de la Roja ante la Albirroja desde Estados Unidos y pese al lapidario análisis, cree que el equipo se recuperará.

"Siempre hay tiempo para la Selección, pude ver el partido y lamentablemente no fue un buen resultado. No expresaron lo que nos tenían siempre acostumbrados. Pero esta Selección no tiene discusión, es un equipo que nos ha dado muchas cosas, muchas alegrías, triunfos importantísimos. Esto es un tropezón y nada más, puede pasar, y estoy seguro de que el martes (hoy) va a volver todo a la normalidad, les deseo lo mejor porque hay gente que conozco que también quiero, y les deseo lo mejor para ello", señaló a El Gráfico Chile el jugador que estuvo 5 minutos en el último partido ante Venezuela por Clasificatorias, sumando minutos a la experiencia con esta plantilla que tuvo en la China Cup.