La bronca de Bravo: "Nos metimos en un escenario complicado que no estaba en nuestros planes"

La derrota por la cuenta mínima que sufrió Chile ante Bolivia, complicó las opciones de la Roja de clasificar al Mundial de Rusia 2018, puesto que puede finalizar la jornada en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

El plantel nacional sabe que las opciones de ir a Rusia se complicaron y el capitán, Claudio Bravo, reconoció que no están en un escenario muy favorable tras lo ocurrido en La Paz.

"No sumamos lo que veníamos a buscar. Nos vamos muy tristes porque no es el escenario que teníamos en mente cuando llegamos. Teníamos la misión de sumar, no lo hicimos ante Paraguay en Santiago y en Bolivia. Nos vamos tristes porque nos metimos en un escenario complicado que no estaba en nuestros planes", reconoció el arquero tras el encuentro.

"No es el escenario que nosotros teníamos en mente, porque tenemos selección y jugadores. Nosotros mismos nos complicamos las opciones y debemos levantar esto y buscar una clasificación aunque sea en un repechaje. Nosotros en ningún momento buscamos esto", agregó el capitán.

Al realizar un análisis de la fecha doble donde la Roja cayó ante Paraguay y Bolivia, Bravo fue claro en confesar que "te vas con la frustración que en dos partidos no lograste sumar, nosotros estamos acostumbrados a otras cosas y el fútbol te da eso y que nos sirva todo esto para encaminar esto. Nos quedan dos partidos muy importante".

La escuadra de Pizzi ha mostrado una gran carencia de finiquito. El último gol lo anotó Martín Rodríguez en la Copa Confederaciones ante Australia. De aquel tanto han pasado cuatro partidos (Portugal, Alemania, Paraguay y Bolivia) donde Chile perdió profundidad y claridad para llegar al arco rival.

Esta situación la reconoció Bravo donde indicó que "nos sigue faltando finiquitar las acciones, tener la contundencia que tenemos en otros encuentros y eso te pena a la hora de conseguir puntos. Hoy nos vimos más juntos, más arropado, está el tema de la altura que es complejo, buscamos por todos lados pero no se pudo".

"Si no hay goles, no hay victoria, pero creo que es un todo. Con Paraguay no nos vimos sólidos como equipo y perdimos porque no estuvimos al nivel de siempre, hoy nos vimos más unidos, nos convierten de una situación de penal, nos complicaron con tiros de esquinas, atajé un solo remate desde fuera del área y tampoco nos pasaron por encima", expresó.

Para concluir, se refirió a la polémica que se generó en la recta final del partido donde discutió con la banca rival, quienes le pidieron a los peloteros que demoraran la entrega del balón.

"Es propio de lo que quieren ellos en casa. Tampoco vale la pena hablar de eso. Son cosas que suceden en Sudamérica, tenemos que preocuparnos de nosotros y la derrota pasa netamente por nosotros, aún tenemos opciones y debemos apretar más fuerte que nunca", indicó.