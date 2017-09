Con Ribery, pero sin el Tanque: una UC cargada de bajas buscará la clasificación ante Huachipato

Con ocho jugadores menos de su plantel de honor, la Universidad Católica de Mario Salas buscará este miércoles la clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile ante Huachipato, en el CAP de Talcahuano (20:00 horas), rival con el que igualó 1-1 en la ida disputada en San Carlos de Apoquindo.

Pese al descanso el pasado fin de semana por la fecha FIFA, la Franja sólo pudo recuperar a uno de los jugadores que tenía en su poblada lista de lesionados: el mediocampista argentino Luciano Aued completó el proceso de recuperación de fractura costal y entró en la lista para enfrentar a los acereros.

Quienes siguen de baja son los centrales Germán Lanaro (lesión muscular bíceps femoral) y Branco Ampuero (desgarro bíceps femoral), el lateral Juan Carlos Espinoza (tendinitis aquiliana), más los atacantes Jeisson Vargas (desgarro en el aductor) y Santiago Silva (lesión muscular aductores).

A los seis nombrados en el párrafo anterior se suman los dos cruzados que fueron nominados por Juan Antonio Pizzi a la Roja para los duelos ante Paraguay y Bolivia por las clasificatorias sudamericanas a Rusia 2018: el arquero Cristopher Toselli y el carrilero José Pedro Fuenzalida.

Ante dicho panorama, Salas echo mano al postergado José Luis Muñoz. Después de retornar de su préstamo en Santiago Wanderers durante el último receso, a Ribery se le comunicó que no sería considerado y que debía buscar club, pero al no encontrar un nuevo horizonte permaneció en la precordillera, asumiendo que no tendría oportunidades.

Pero ante las numerosas bajas, el cuerpo técnico determinó citarlo para el encuentro ante la usina en la Octava Región. En la misma línea, fueron incluidos el mediocampista Ignacio Saavedra y los delanteros Brian Leiva y Matías Rozas, todos ellos juveniles que hacen sus primeras armas en el primer equipo de la UC.

La nómina de Universidad Católica para enfrentar a Huachipato: