Franco Lobos: el canterano de la U que dio el salto a España tras ser sparring de la Roja

Desde este mes, Pedro Pablo Hernández tendrá compañía chilena en el Celta de Vigo. Esto debido a que el delantero de Universidad de Chile, Franco Lobos, llegó a un total acuerdo con la tienda española para partir a préstamo por un año con opción de compra a futuro. Así, la U deja escapar a uno de sus máximos proyectos en las inferiores.

Lobos llegó a los 9 años al club universitario, donde tuvo que recorrer un largo camino para llegar a uno de sus mayores éxitos como deportista: ser convocado como sparring por Juan Antonio Pizzi para participar en los entrenamientos de la Roja durante la Copa Confederaciones 2017 en Rusia.

Franco Lobos acompañó a la Roja a Rusia

"Ir a Rusia fue una experiencia increíble. Vi un nivel futbolístico muy distinto al que estaba acostumbrado. No es lo mismo hacer un tontito en la juvenil que hacerlo con la selección chilena. Observé lo más que pude, trata de aprender de ellos. Bravo, Alexis son muy buenas personas. Me aconsejaban", recuerda Lobos con mucha emoción en conversación con El Gráfico Chile.

Tras su paso con la Roja, regresó a Chile donde se reencontró con el técnico Ángel Guillermo Hoyos, quien no dudó en mantenerlo en el primer equipo y tenerlo considerado a pesar de tener a Mauricio Pinilla e Isaac Díaz en la delantera.

Lobos, a punto de subir a un avión con dirección a España, no tiene más que palabras de agradecimientos a la labor que cumplió Hoyos en sus últimos meses en Chile.

"Él es muy papá. Su cercanía con los jugadores es lo que me sorprendió. Siempre me habían tocado profe como correctos, distantes, con suerte los saludabas. Y llega Hoyos y todo es distinto. Te saluda fuera y después llegamos a la cancha y te saluda otra vez porque estamos en la cancha (risas) te saluda de besos y abrazos. Uno se sorprende mucho", sostiene el atacante de 18 años quien estuvo ya en el primer equipo en la época de Sebastián Beccacece.

El consejo de Héctor Robles y un futuro a 10.529 kilómetros

¿Qué harían si a los 18 años, la dirigencia del Real Madrid toca la puerta de su casa? Algo así fue lo que le pasó a Franco Lobos. Tras volver de Rusia, fue informado que los meregues habían preguntado precio por su pase, pero Azul Azul puso una cifra millonaria que el campeón de Europa y de España no tuvo dispuesta a pagar.

A pesar de eso, tanto él como la empresa que lo representa, AitorSport, siguieron trabajando. En eso apareció la oferta de Celta de Vigo, elenco donde pasará algunas temporadas en la filial para intentar el salto al primer equipo donde está el Tucu Hernández.

Franco fue parte del plantel de honor de la U por varias temporadas

"Me motiva este desafío, creo que he hecho las cosas bien, me he esforzado más que el resto. Creo que son frutos que uno se va ganando por su sacrificio. Y bueno, la verdad que no solo mío sino que también de la gente que me rodea. Las cosas se han hecho bien y eso me motiva a seguir, a buscar más", sostiene el atacante.

En medio de las negociaciones con el equipo español apareció una voz autorizada en el fútbol para aconsejarlo: Héctor Robles. El técnico de la Sub 20 habló con el delantero y le planteó los costos y beneficios que se obtienen cuando se sale del país a tan corta edad.

"El profe me decía que por una parte era bueno que me fuera a España por el crecimiento, pero también era malo porque no iba a poder estar con el proceso de esta selección donde estoy bien considerado. No me quiero preocupar de eso por el momento, después se verá qué pasa", sostiene el jugador quien generalmente era convocado para los entrenamientos de la Sub 20 de Chile.

Si será una buena o mala decisión se verá en el futuro. Por el momento Franco Lobos sigue soñando con triunfar en el fútbol. "El Celta está entre los mejores seis equipos de España. Me motiva mucho el viaje, me dan ganas de ver el nivel que tienen allá y por sobre todo de empezar a jugar", concluyó el delantero que inicia una aventura enorme en el fútbol de la Madre Patria.