Horarios, formaciones y más: la previa de la trascendental fecha 16 de las eliminatorias

Las clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2018 se encuentran en tierra derecha. Este martes 5 de septiembre se vivirá un día trascendental: las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol animarán la fecha 16 de las eliminatorias, la antepenúltima jornada de fútbol en nuestro continente camino a la Copa del Mundo de Rusia.

Tras esta nueva fecha de acción futbolística en América del Sur, sólo quedarán seis puntos en disputa, por lo mismo lo que suceda este martes puede delinear trazos con tintes definitorios: al final de este día algunos pueden quedar a un paso de Rusia 2018 y, en contraparte, otros pueden quedar al borde abismo.

Además del choque entre Chile y Bolivia en La Paz que concentra la atención de nuestra parte, estarán los cruces que animarán Colombia vs. Brasil, Ecuador vs. Perú, Argentina vs. Venezuela y Paraguay vs. Uruguay. En todos ellos habrá mucho en juego, por ello en este artículo dejamos los datos necesarios para contemplar debidamente informado una nueva jornada de clasificatorias en Sudamérica.

Colombia vs. Brasil

Hora: 17:30

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

TV: Mega.cl

Probable once Colombia (4-4-2): David Ospina; Santiago Arias, Cristián Zapata, Óscar Murillo, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao. DT: José Néstor Pekerman.

Probable once Brasil (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Fernandinho (Casemiro), Paulinho, Renato Augusto; Willian, Roberto Firmino y Neymar. DT: Tite.

Ecuador vs. Perú

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa, Quito

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguay)

TV: Mega.cl

Probable once Ecuador (4-4-2): Máximo Banguera; Pedro Velasco, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Cristián Ramírez; Jefferson Orejuela, Cristián Noboa, Antonio Valencia, Marcos Caicedo; Enner Valencia, Felipe Caicedo. DT: Gustavo Quinteros.

Probable once Perú (4-5-1): Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Sampaoli pone la alerta en Argentina: "Sólo nos sirve ganar, no veo otra alternativa" https://t.co/nL1jVVIgUF pic.twitter.com/92eAuTAGiz — El Gráfico Chile (@ElGraficoChile) September 4, 2017

Argentina vs. Venezuela

Hora: 20:30

Estadio: Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

TV: Mega

Probable once Argentina (3-4-3): Sergio Romero; Javier Mascherano, Nicolás Pareja (Federico Fazio), Nicolás Otamendi; Lucas Biglia (Guido Pizarro), Lautaro Acosta, Ángel Di María, Éver Banega; Lionel Messi, Mauro Icardi y Paulo Dybala. DT: Jorge Sampaoli.

Probable once Venezuela (4-4-2): Wuilker Fariñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Rolf Feltscher; Yangel Herrera, Arquímedes Figuera (Júnior Moreno), Sergio Córdova, Darwin Machís; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Paraguay vs. Uruguay

Horario: 21:00

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Árbitro: Sandro Ricci (Brasil)

TV: Fox Sports

Probable once Paraguay (4-4-2): Antony Silva; Jorge Moreira, Paulo Da Silva, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Rodrigo Rojas, Cristián Riveros, Óscar Romero y Miguel Almirón; Ángel Romero (Richard Ortiz) y Lucas Barrios. DT: Francisco Arce.

Probable once de Uruguay (4-4-2): Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godin, Martín Cáceres; Federico Valverde, Matías Vecino, Nahitan Nández, Cristián Rodríguez; Luis Suárez y Édinson Cavani. DT: Óscar Tabarez.