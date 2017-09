Nelson Acosta se refugia ante el Alzheimer:

Nadie que ame el fútbol quedó indiferente a la complicada situación de salud por la que está pasando Nelson Acosta. El pasado domingo, el diario La Tercera dio a conocer que el ex técnico de la Roja padece del Mal de Alzheimer desde hace algunos meses; situación que lo tiene totalmente alejado de las canchas.

A pesar de que una vez publicada la información, Acosta y su familia prefirieron guardar silencio, en las últimas horas todo cambió. El ex DT de Deportes Iquique recibió a un equipo de TVN en su campo de la sexta región donde habló de cómo ha enfrentado su enfermedad.

"Creo que hice una vida buena, tranquila. Logré todo lo que quise (…) Estoy medio aburrido. No es fácil. Estoy bien (de salud), pero no me gusta dar pena. No hago cosas para que la gente diga 'pobre", comenzó explicando el ex técnico.



Durante la entrevista, Nelson Acosta también comentó por qué no decidió alejarse del fútbol cuando comenzó a notar problemas con su memoria. "Si no hubiese andado bien, me hubiese ido antes. Pero como me fue bien, seguí. Siempre me tuve fe. Hay que retirarse bien. No ando diciendo que soy el mejor ni nada", sentenció el ex técnico de la Roja.



Para finalizar y ante la petición de muchos fanáticos del fútbol, el ex estratega se refiere a la posibilidad de un homenaje de parte de la ANFP o clubes chilenos. "Hay gente que le hacen reconocimiento. Yo no estoy golpeando puertas para que me hagan eso", comentó fiel a su estilo, Nelson Acosta.