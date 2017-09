El sueño del Peque Schwartzman terminó en los cuartos del US Open

El tenista español Pablo Carreño Busta avanzó a la semifinal del US Open tras derrotar al argentino Diego Schwartzman por 6-4, 6-4 y 6-2 en un partido que duró una hora y 58 minutos.

El hispano alcanzó, de esta manera su primera semi en un major, tras vencer a un Peque trasandino que estaba muy cansado por el esfuerzo realizado en este certamen, donde se apuntó grandes victorias ante Marin Cilic y Lucas Pouille.

En tanto, Carreño Busta, duodécimo cabeza de serie, se mostró muy sólido y no le dio chances al sudamericano durante todo el encuentro. Así, el tenista español llegó "invicto" a la penúltima fase de Flushing Meadows sin perder un solo set.

De esa forma, el número 19 de la ATP espera por el vencedor del encuentro entre el estadounidense Sam Querrey y el sudafricano Kevin Anderson en la antesala de la final.

.@pablocarreno91 is the first man into the 2017 US Open SFs, d. Schwartzman 6-4, 6-4, 6-2.

