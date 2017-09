El nuevo y enigmático mensaje de Arturo Vidal: "Queda poco, ya me voy a retirar"

"Cada vez falta menos para irme". Ese fue el mensaje de Arturo Vidal que encendió las dudas sobre su futuro en la selección chilena. Luego de la dolorosa caída por 3 a 0 ante Paraguay, donde se despachó un autogol, el mediocampista no se guardó nada y publicó un furioso tuiteo que parecía ir dirigido hacia los hinchas: "ahora deben estar felices los mala leche que hay en este país!!! No se preocupen, cada vez falta menos para irme".

Ya en frío y con las críticas recibidas por su mensaje, el jugador del Bayern Munich salió a aclarar que sus comentarios no eran para los fanáticos, asegurando que sólo por ellos seguía en la Roja. Así, las palabras del emblema del mediocampo chileno fueron entendidas a aquellos que lo criticaron por el confuso incidente que se vivió en el Monticello, donde Carabineros llegó a terminar una fiesta que estaban realizando los amigos del jugador y donde, en un principio, se habló de su presencia.

Ahora, tras la derrota por 1 a 0 que sufrieron ante Bolivia, este martes en el Hernando Siles de La Paz, el jugador, que se retiró llorando de la cancha, fue consultado por las molestias físicas que no le permitieron terminar el partido y nuevamente envió un confuso mensaje: "Terminé adolorido, pero queda poco, ya me voy a retirar". Luego, para ahondar, Vidal subió una foto en su Instagram y dio a entender que no seguirá vistiendo la Roja tras el Mundial de Rusia 2018, en caso que clasifiquen.

"Perdón Chile por estás 2 derrotas!!! Dejamos todo en el campo pero no se pudo. Seguiremos peleando!!! 2 partidos y el mundial me quedan, gracias por tanto cariño en todos estos años!!", escribió el Rey.

¿SE VA EL REY?#LaRojaxFOX @kingarturo23 tras la derrota con Bolivia: "Queda poco, ya me voy a retirar" pic.twitter.com/zhOe5vymk2 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) September 5, 2017

Perdón Chile por estás 2 derrotas!!!🙏🏼🙏🏼 Dejamos todo en el campo pero no se pudo. Seguiremos peleando!!! 2 partidos y el mundial me quedan, gracias por tanto cariño en todos estos años!!!👏🏼👏🏼❤❤ A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Sep 5, 2017 at 5:04pm PDT

Además, sobre el nivel que han tenido en los últimos partidos de las Clasificatorias, Arturo Vidal aseguró que la Copa Confederaciones terminó jugando en contra en la preparación para la nueva temporada: "a nosotros no nos ayudó mucho haber estado en la Copa Confederaciones, porque los jugadores que estuvimos ahí llegamos un mes más tarde que los demás, que se prepararon mejor. Llegamos a mitad de pretemporada y nos faltan partidos para estar al cien por ciento. Ojalá en los otros partidos podamos mostrar que estamos para ir al Mundial, como sea se tiene que clasificar al Mundial. Vamos a tratar de dejar todo".

Con esta derrota ante Bolivia, Chile se quedó con 23 puntos y ahora está en la quinta posición, que lo obligarían a jugar el repechaje para clasificar a Rusia 2018.