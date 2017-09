Andy Murray sigue sufriendo por la cadera y dice adiós al resto de la temporada

AFP / El Gráfico Chile

El número 2 mundial Andy Murray, que no participó en el US Open debido a una lesión en la cadera, anunció este miércoles que muy probablemente no volverá a jugar en los meses que restan de temporada.

"Desafortunadamente no estaré en condiciones de disputar los torneos de Pekín y Shanghai y muy probablemente en los dos últimos torneos de la temporada, Viena y París, debido a mi lesión en la cadera. Esta es la mejor decisión para mi futuro a largo plazo (…). Estoy seguro de que después de un periodo prolongado de descanso y rehabilitación podré alcanzar de nuevo mi mejor nivel y pelear por los títulos de Grand Slam,", escribió el escocés en su página de Facebook.

Murray, de 30 años, no juega desde su derrota en cinco sets frente al estadounidense San Querrey en los cuartos de final de Wimbledon el 12 de julio.

Esta temporada, debido a sus problemas en la cadera, no ha alcanzado el nivel que le hizo lograr el número 1 mundial con una increíble serie de cinco victorias en cinco torneos a finales de 2016.