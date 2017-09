El lamento de Sampaoli en Argentina:

Si Argentina estaba complicada en la tabla de las eliminatorias a Rusia 2018 con Edgardo Bauza, con el arribo de Jorge Sampaoli el asunto, por ahora, no cambia mucho. Tras sus dos primeros partidos oficiales al mando de la Albiceleste, el casildense reconoció que el panorama para clasificar al Mundial está duro.

En la última doble fecha de las clasificatorias, Argentina sólo cosechó dos puntos, tras empatar de visita ante Uruguay e igualar en casa ante Venezuela. Aquella escueta suma le permite a los trasandinos acumular 24 unidades, puntaje que a dos fechas del término de las eliminatorias los ubica en zona de repechaje.

"Ahora sí estamos más complicados, teníamos la ilusión de después de estas dos fechas estar dentro de los clasificados, era nuestro sueño. La verdad que nos vamos con dos puntos en dos partidos en los cuales para mí tuvimos superioridad y no pudimos concretar", expresó Sampaoli sobre lo obtenido en Montevideo y Buenos Aires.

Por lo mismo, el campeón de América con Chile en 2015 lamentó que "dejamos pasar una oportunidad muy importante de cara a la clasificación porque estábamos muy ilusionados, pero esto es fútbol y estas cosas pueden pasar".

Además, el ex entrenador de O'Higgins y de la U declaró que "me enoja un poco el hecho de ser tan superiores y no poder ganar en una instancia tan importante. Ojalá que esta incomodidad de no haber ganado un partido que claramente merecíamos no nos confunda de cara al futuro".

De cara a lo que resta de proceso rumbo a Rusia 2018, Sampaoli estableció que "son situaciones complejas desde lo anímico. Los partidos que quedan hay que afrontarlos con profesionalismo. Tenemos que estar convencidos de nuestras capacidades y afrontar lo que viene con mucha fortaleza".