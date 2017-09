La autocrítica de Iván Morales tras ser bajado a la Sub 19 por Pablo Guede:

Iván Morales es una de las grandes promesas que tiene Colo Colo en su cantera. El delantero debutó a los 17 años en el Cacique y dejó buenas sensaciones, por lo que fue convocado por el técnico Héctor Robles a la Sub 20, siendo parte del equipo que no rindió en el Sudamericano de la especialidad en Ecuador.

Y este semestre vivió una compleja situación en los albos, puesto que el DT Pablo Guede no lo consideró en el primer equipo y lo bajó a la serie Sub 19 donde fue campeón.

Dicha situación marcó al joven delantero, quien entrenó más fuerte y volvió a ser considerado por Guede en el primer equipo en las últimas semanas. El mismo Morales se refirió a todo lo que le ha tocado vivir y fue muy autocrítico al reconocer sus errores.

"Ha sido un proceso complicado para mí como persona porque bajar (a la Sub 19) es un golpe duro. Me siento súper bien, con muchas ganas y ahora ver qué pasa, ya que hay muy buenos jugadores con una competencia bonita y sana", expresó Morales.

"Me faltan muchas cosas para ser titular, una de esas es madurar. Yo sentí que bajé el rendimiento y en el entrenamiento a lo mejor me relajé, pero me di cuenta de las cosas y ahora estoy enfocado en aprovechar la oportunidad cuando me toque", agregó.

Sobre como tomó la decisión de Guede, fue claro al señalar que "fue fuerte, porque verte de los mejores jugadores del país y después abajo es complicado. No sabes si es que estás arriba o abajo".

Morales fue citado para el Superclásico pero no fue a la banca, situación que podría cambiar este sábado ante Deportes Iquique, ya que podría ser una alternativa para el argentino en el duelo en Cavancha (12:00 horas).