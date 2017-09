Bravo pide calma:

Chile cayó 1-0 en su visita a Bolivia por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 e hipotecó gran parte de sus opciones de ir al Mundial. En este escenario, la luz roja se encendió entre los hinchas, quienes comenzaron a criticar con todo el accionar de los futbolistas nacionales en La Paz.

De hecho, Arturo Vidal, uno de los principales apuntados por bajo rendimiento, señaló que piensa en el retiro de la Roja a corto plazo. Sobre el duelo ante los altiplánicos y la situación del volante, habló el capitán Claudio Bravo en el aeropuerto antes de regresar a Inglaterra.

"En caliente, muchos hemos hablado de no venir más, de dejar la Selección. En frío, tampoco es tan definitivo. Si sumamos en la próxima fecha, todo cambia. Por dos partidos, no vamos a echar a perder todo lo que hicimos. La gente es alarmista también. Somos conscientes de que no lo hicimos bien, que no fue lo que esperábamos. Cuando termina un partido, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Más en frío, tienes que pensar las cosas de otra manera", aseguró.

Luego, comentó la magra cosecha en esta doble fecha clasificatoria:"Es un análisis difícil, no era lo que esperábamos ni estábamos acostumbrados a vivir. Esto es así, son las Eliminatorias más duras y difíciles del mundo. No esperábamos no sumar puntos, estamos acostumbrados a jugar bien y sumar, controlar el juego y sumar de a tres. Somos auto críticos y sabemos cuando recibir la crítica y el elogio también, esto nos sirve para progresar", admitió.

El golero de Manchester City quiere jugar su tercer mundial consecutivo con la Roja y no cree aún en la eliminación: "Espero jugar una tercera Copa del Mundo. Para eso, tenemos que seguir trabajando. Es un escenario complejo pero tenemos la opción de revertir esto y eso a mí y al plantel nos motiva", enfatizó.

También se refirió a las críticas en contra de Juan Antonio Pizzi y el plantel nacional al señalar que "cuando no se dan los resultados, siempre se critica al técnico. Yo estoy dentro y cuando tengo una mala actuación, me tengo que comer las críticas. Ya vendrán los buenos tiempos, ahora tenemos que pensar en sacar adelante el partido que tenemos en casa. Necesitamos que la gente nos apoye".

Para cerrar, el capitán del seleccionado repasó la polémica con la marca de ropa de Jaime Valdés, que pidió al jugador de Colo Colo y a Matías Fernández como futuros nominados.

"Cuando ganas cosas, nadie se acuerda de otros jugadores. Nadie nombró a Jaime (Valdés) o a Matías (Fernández) después de la Copa Confederaciones. Hay que aceptarlo. Tengo más que claro con los años de circo cómo es esto. Hay que ponerle el pecho a las balas, con la humildad que nos caracteriza desde el minuto uno. Somos todos grandes, sabemos lo que tenemos que hacer", finalizó.