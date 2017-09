Agente de Cristiano Ronaldo es imputado en presunto fraude fiscal del portugués

Jorge Mendes es un reconocido representante de futbolistas que tiene bajo su tutela a jugadores como Radamel Falcao o Cristiano Ronaldo. El agente fue imputado por la justicia española por su presunta participación en el supuesto fraude fiscal del astro portugués.

Mendes fue citado a declarar por el caso el 19 de octubre en el juzgado de Pozuelo, Alarcón en las afueras de Madrid, junto al asesor de imagen del jugador, Luis Correia, y su abogado, Carlos Osorio.

El empresario fue convocado por "solicitud de la Fiscalía encargada de delitos económicos, por su presunta participación en los hechos por los que Cristiano Ronaldo está imputado", rezó el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El futbolista luso ya declaró por el mismo asunto, donde se le acusa de haber defraudado 14, 7 millones de euros. En esa instancia, señaló que "hablé con él y le dije: Jorge, tú eres como yo, no sabes nada de este tema de impuestos. Jorge tiene un año menos de escolaridad que yo, no entiende nada de impuestos y no tiene maldad. Su especialidad es conseguir los mejores contratos y ya está".

Caso similar al del Tigre de Santa Marta, quien también fue acusado de fraude fiscal en junio de este año, siendo también implicado el representante.