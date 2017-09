Gabriñe Muguruza se convirtió en la nueva reina del tenis femenino

La estadounidense CoCo Vandeweghe jugó un tenis agresivo para eliminar el miércoles en cuartos del US Open a la checa Karolina Pliskova, lo que convirtió a la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza en nueva número uno mundial.

Vandeweghe, 20ª sembrada, se impuso con parciales de 7-6 (7/4), 6-3 en un tenso partido de 94 minutos, y despojó a Pliskova de la cabeza de la WTA, ahora en poder de Muguruza a pesar de haber caído en octavos en Nueva York.

La local espera ahora definir su primer pase a una final de Grand Slam con la ganadora del otro encuentro de cuartos de final de esta fecha, entre la también local Madison Keys (N.15) y la estonia Kaia Kanepi (418ª WTA).

Vandeweghe aseguró el segundo pasaje de su carrera a una semifinal de Grand Slam, ocho meses después de alcanzar esa instancia en el Abierto de Australia.

Con esta derrota, Pliskova perderá 870 puntos en el ranking de WTA, lo que permitirá a Muguruza superarla y alcanzar la cima por primera vez en su carrera.

Para seguir siendo número uno del mundo tenía que al menos haber llegado a la final, como el pasado año, cuando perdió el título ante la alemana Angelique Kerber.

Muguruza fue eliminada en octavos por la checa Petra Kvitova con un 7-5 (7/6), 6-3, pero había llegado al último Grand Slam del año en el tercer lugar del ranking después de sus títulos en Wimbledon y Cincinnati.

Muguruza, de 23 años, se convertirá en la vigesimocuarta jugadora en ocupar el trono de la WTA, la tercera este año después de la alemana Kerber y de Pliskova, que estuvo ocho semanas al frente del listado.

La otra semifinal ya quedó formada el martes entre las estadounidenses Venus Williams (N.9) y Sloane Stephens (N.83).

