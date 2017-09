Gary Medel con todo:

Antes de partir a Turquía para reintegrarse al Besiktas, el defensa Gary Medel se refirió al papelón de la selección chilena en la última doble fecha de clasificatorias, donde cayeron con Paraguay y Bolivia, y también aprovechó la instancia para disparar contra Jaime Valdés.

El Pitbull le respondió a la marca del Pajarito, "Cac1ke", quienes tras la caída 1 a 0 ante Bolivia en La Paz lo pidieron, a través de Twitter, como alternativa o recambio de la selección chilena.

"Las críticas vienen de forma muy indirecta, como (la marca) Cac1ke, creo que es Valdés. No creo que sea la forma, porque pide recambio, pone una foto de él y tiene 37 años, así que no creo que él sea el recambio (…) La vez que vino a la selección no duró ni un entrenamiento por la carga física. Él no viene al caso para nosotros”, tiró Medel en el aeropuerto.

Además, sobre Matías Fernández, quien también era parte de la fotografía publicada por la marca de Jaime Valdés, el Pitbull señaló que: "Matías sí, ha hecho un proceso, ha estado con nosotros, y es un jugador importante".

Respecto al bajón futbolístico que ha tenido la Roja, el zaguero explicó que “la mayoría llegó con poco rodaje. Algunos llegamos con muy pocos minutos. Hicimos pretemporada, pero nos falta juego. Esperamos mejorar en los partidos que vienen y sacar buenos resultados”.

"Somos históricos. Hemos ido a dos Mundiales seguidos, ganamos dos copas y perdimos una final ante Alemania. Esperamos llegar a un tercer Mundial consecutivo y conseguir algo importante", complementó.

Medel también lanzó una autocrítica, responsabilizando a "todo el grupo" y asegurando que "estamos tristes por no sumar y necesitamos los puntos en octubre".