Nadal arrasa para avanzar a semis del US Open y espera por el duelo soñado con Federer

Lo que se esperaba fuera un partido reñido entre dos generaciones de tenis en el US Open terminó siendo un paseo el miércoles para Rafael Nadal, que derrotó en tres sets al ruso Andrey Rublev para avanzar a semifinales contra Roger Federer o Juan Martín del Potro.

Nadal, que tiene dos títulos del US Open entre sus 15 coronas de Grand Slam, barió al joven ruso de 19 años de la llamada NextGen (Próxima Generación) en tres sets corridos de 6-1, 6-2, 6-1, en apenas 1 horas y 36 minutos de un partido de cuartos de final.

Federer (N.3) y Del Potro (N.24) juegan este miércoles en la jornada nocturna, donde van a definir al rival del español, que nunca ha enfrentado al suizo en Flushing Meadows.

Con un tenis sólido de sólo 20 errores no forzados, por 43 de su nervioso rival, 21 tiros ganadores y sólo cuatro situaciones de quiebre concedidas, de las que salvó tres, Nadal se coló en una semifinal de un Grand Slam por 26ª ocasión, y por cuarta en el US Open.

Campeón del torneo en 2010 y 2013, el manacorí sacó lo mejor de su juego en espera de su nuevo rival. "Cualquiera sea, Roger o Juan Martín, serán muy difíciles. Por lo pronto, lo que puedo hacer es ir a cenar temprano y después ver por TV el partido", indicó el hispano.