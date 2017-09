Mario Salas asume las culpas en la UC:

Universidad Católica dejó escapar otro objetivo. Luego de igualar a un tanto con Huachipato en San Carlos de Apoquindo por la ida de los octavos de final de Copa Chile, los Cruzados llegaron hasta Talcahuano con la ilusión de avanzar de ronda para así estar cada vez más cerca de su objetivo: ser campeón y conseguir un cupo en la Copa Libertadores. Sin embargo, Mario Salas y sus dirigidos estuvieron desdibujados en el CAP y cayeron por 3 a 2 para sellar su eliminación.

Tras el encuentro, todas las críticas cayeron sobre el cuestionado técnico de la UC, quien salió a dar la cara en la octava región y asumió toda la culpa por la derrota y la eliminación: "siento que me equivoco, soy responsable al cien por ciento de la derrota, no tomé buenas decisiones, y exculpo a los jugadores de lo que paso. El único responsable soy yo, estoy contrariado, esperaba otro partido y no fue así. El responsable soy yo y no lo digo como frase cliché"

"Para Católica esto es no lograr un objetivo propuesto, que era llegar lo más arriba e incluso ser campeones. No lo conseguimos y dejamos todo a medio camino. Este grupo de jugadores se portó muy bien, luchó hasta el final y ahora hay que levantarse para el domingo", señaló el Comandante de cara al compromiso que se les viene ante Audax Italiano, por la sexta fecha del Transición.

Además, al ser consultado sobre la posibilidad de dejar su cargo por este nuevo fracaso en la UC, además de estar lejos en la pelea del Torneo de Transición, donde están en el noveno lugar con seis unidades, a siete del puntero Unión Española, el técnico aseguró que se mantiene firme.

"Voy a seguir firme, este grupo de jugadores me está mostrando buenas cosas. Seguimos con la bandera a tope, vamos a seguir firme. Soy parte del fútbol hace muchos años y la gente encargada verá las decisiones que toma, pero yo sigo firme y con muchas ganas de dar vuelta esto. Ahora tengo que enfocarme en el campeonato, porque sabemos que no estamos en la mejor posición. No siento que tenga espaldas anchas por lo que sucedió al sacar campeón a Católica, porque en el presente no se están haciendo las cosas bien y hay que tener un cambio rápido. Estas situaciones son desafíos y quiero vivirlo hasta el final", concluyó Salas.