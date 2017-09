Soteldo se bajó del avión, tuvo su show con Huachipato y le dio en el piso a la UC

24 horas antes que se inicie el partido entre Huachipato y Universidad Católica, este miércoles a las 20:00 horas en el CAP, Yeferson Soteldo estaba realizando el trabajo precompetitivo en el Monumental de River Plate. Pese a que no jugó de titular y tampoco sumó minutos, el mediocampista fue parte de la selección venezolana que, este martes, sacó un valioso empate ante Argentina por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

Tras el encuentro con la Albiceleste, el volante se subió rápidamente a un avión para cumplir con Huachipato. Sabiendo la importancia que tiene el llanero en el equipo, los dirigentes hicieron todos los esfuerzos para que llegue a tiempo al partido ante la UC, válido a la vuelta de los octavos de final de Copa Chile, y lo lograron. César Vigevani tuvo a Soteldo de titular y el mediocampista, sin importar el cansancio o el sueño del viaje, respondió con creces. Un doblete suyo le permitió a su equipo ganar por 3 a 2 para avanzar a los cuartos de final y dejar en el camino a los Cruzados.

El show de Yeferson Soteldo comenzó rápido y en 14 minutos puso su sello en el CAP: un impecable tiro libre dejó parado a Franco Costanzo. Apertura del marcador y aplausos de pie desde la tribuna para su pequeño volante, que hizo de todo para estar jugando. Pero todavía había algo más que decir. En 69 minutos, cuando el marcador estaba igualado a uno, el venezolano se llevó en velocidad a Benjamín Kuscevic y un rebote en el defensor tras su remate le permitió marcar el doblete.

El mediocampista, pese al viaje desde Buenos Aires a Talcahuano y el escaso descanso, lo estaba entregando todo. Tanto así que a los 78 no dio más. Pese a que no quería, un tirón lo obligó a salir de la cancha para evitar un problema mayor y su lugar fue tomado por Joaquín Verdugo. Los aplausos desde las tribunas no se hicieron esperar. El pequeño fue más gigante que nunca.

"Fue complicado, tenía poco sueño, y no había dormido casi nada. Se hizo lo imposible para que esté y siempre Dios tiene una recompensa. En la ida fui protagonista y ahora quería lo mismo. El primer gol lo venía practicando y me venía saliendo bien, agradezco a los muchachos que confían en mí. Fue mi día y estoy contento por el esfuerzo que hizo el club, uno de los dueños me fue a buscar y dio recompensa", dijo exhausto tras su gran día.