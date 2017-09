La UC también recurre a sus seleccionados para el crucial choque ante Huachipato

Del mismo modo en que Huachipato sumó a su convocatoria al boliviano Carlos Lampe y al venezolano Yeferson Soteldo, Universidad Católica integró a su nómina a los seleccionados chilenos Cristopher Toselli y José Pedro Fuenzalida para el crucial duelo que sostendrán acereros y cruzados por los octavos de la Copa Chile este miércoles en Talcahuano.

Tras volver a Santiago este miércoles por la mañana, después de integrar la delegación de Chile que sufrió la derrota por la cuenta mínima ante Bolivia en La Paz, el arquero y el extremo de la Franja se trasladaron de inmediato a la Octava Región para ponerse a disposición del cuerpo técnico de Mario Salas.

De dicho modo, el Comandante cuenta con una comitiva de 21 jugadores para el compromiso que se disputará a partir de las 20:00 de este miércoles en el CAP, tomando en cuenta que ayer martes dio a conocer una lista de 19 convocados, en la que destacaban los nombres del postergado José Luis Muñoz y los juveniles Ignacio Saavedra, Brian Leiva y Matías Rosas.

En la UC esperaron hasta último momento para decidir la inclusión de Toselli y Fuenzalida, pues estimaron necesario ver las reales condiciones en las que se encontraban después de estar trabajando con la Roja de Juan Antonio Pizzi para los encuentros ante Paraguay como local y Bolivia como visita.

Y como ambos no vieron acción en ninguno de los dos encuentros en los que Chile se vio derrotado, no llegan ni con desgaste ni con inconvenientes físicos para el compromiso ante los acereros en el CAP. Por lo mismo, Salas los consideró, pese a que no trabajaron junto al resto de sus compañeros en las prácticas de preparación del lance en el sur.

Cabe recordar que en el compromiso de ida de esta llave, Universidad Católica y Huachipato igualaron 1-1 en San Carlos de Apoquindo. Jeisson Vargas había puesto en ventaja a los dueños de casa, mientras que el atacante paraguayo Jorge Ortega igualó en los minutos finales para los visitantes.