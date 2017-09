El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, expresó este jueves su confianza en que Alexis Sánchez olvide "muy rápido" su frustrada salida del club en el reciente mercado de fichajes del fútbol inglés.

Sánchez estuvo a punto de fichar por el Manchester City en el último día antes del cierre del libro de pases, pero finalmente no salió porque el club de Londres no consiguió firmar al francés del Mónaco Thomas Lemar.

"No tengo dudas sobre la mentalidad de Alexis. Debe ponerse en forma rápido, porque no lo estaba contra el Liverpool (derrota 4-0). Fue su primer partido tras una negativa experiencia con Chile (derrota en la final de la Confederaciones)", dijo Wenger en conferencia de prensa.

Arsene Wenger opens up about Alexis Sanchez trying to force a move away from #AFC pic.twitter.com/Lwhx75DH3n

— 98FM Sport (@98FMsport) September 7, 2017