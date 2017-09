Julio Barroso no olvida la eliminación en Copa Chile: "Es una vergüenza"

Colo Colo aún no puede dar vuelta la página tras ser eliminado de Copa Chile por Iberia. Los albos fueron superados por un equipo que no lo pasa bien en Primera B y cayeron tanto en la ida como en la vuelta, por 3 a 2 en Los Ángeles y 2 a 0 en el Monumental, respectivamente.

El nuevo fracaso del equipo de Pablo Guede no cayó nada de bien en los fanáticos y tampoco en el camarín, quienes aún lamentan la caída en Copa Chile que no les permitirá pelear por revalidar el título y que los deja con una opción menos de clasificar directamente a la Copa Libertadores. Ahora, sin este torneo, los albos tendrán que enfocarse netamente en ganar el Transición si quieren acceder al máximo torneo de clubes del continente.

"A nosotros (jugadores) nos genera vergüenza quedar afuera en Copa Chile, sobre todo cuando venimos de ganarla, y ahora nos queda el campeonato, que es la última posibilidad que nos queda para entrar a la Copa (Libertadores). Vergüenza existe porque nos eliminó un equipo de segunda división, eso no se puede negar. La vergüenza es cuando se comete algo que no corresponde, hacer algo incorrecto, eso es vergüenza y nosotros la sentimos. El fútbol está así, los chicos complican a los grandes y a los grandes le cuesta encontrar la motivación con los chicos", dijo el Almirante.

"El camarín está con una gran expectativa de poder demostrar todo lo que hablamos y esperamos que el sábado sea el comienzo de eso. Esperamos mejorar y demostrar que podemos revertir la situación. No podemos olvidarnos de lo bueno, que venimos de ganarle a la U, y nos quedamos con esa sensación, que ganamos bien. Sabemos que esta es nuestra última posibilidad para entrar al torneo internacional que queremos y debemos salir a jugar y a ganar", agregó sobre el panorama que se les viene el próximo sábado ante Deportes Iquique, en duelo válido a la sexta fecha y que se disputará desde las 12:00 horas en Cavancha.

Julio Barroso asumió culpas / imagen: Agencia UNO

Con la eliminación de Copa Chile, Colo Colo tendrá como obligación ganar el Torneo de Transición, pero deben repuntar si quieren ser campeones, ya que suman 8 puntos y están a cinco puntos del puntero, Unión Española. Por eso, Julio Barroso fue claro y aseguró que no tendrán problemas en sacrificar la forma de juego para conseguir los ansiados tres puntos.

"Lógicamente quiero ganar un campeonato, no sirve de nada ganar un partido o un clásico, y eso debemos buscar porque hace rato que no ganamos un título local, ese es el objetivo y esperamos estar a la altura de la exigencia que tenemos. Colo Colo tiene de por si la presión, el que puede soportarlo demuestra que puede estar a la altura del club. Nosotros no salimos campeones del 2016, es mucho tiempo, y queremos demostrar que tenemos las armas para ser campeones". señaló el defensor.

"Yo fui campeón en O'Higgins defendiéndome, defenderse es fácil y a mí me gusta la fórmula que sea para ser campeón, no para ganar un partido, porque nosotros buscamos campeonatos y trabajamos para eso. Hoy, por como vivimos, es importante el resultado y el mejor ejemplo es la selección chilena, que viene de lograr dos bicampeonatos, pero pierde dos partidos y están reclamando por el resultado. Tenemos que encontrar la manera de dar la vuelta, queremos implantar una línea de juego y trabajamos para eso. No puedo caer en que todo es desastroso, el fútbol es un constante desafío y en el momento bueno se debe disfrutar, pero en los momentos malos hay que saber encontrarle la vuelta, revertir la situación para encontrar los objetivos", concluyó Barroso.