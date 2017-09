El clásico repaso de Borghi contra Sampaoli suma otro capítulo:

Jorge Sampaoli llegó a la selección chilena por méritos propios, ya que demostró en Universidad de Chile (Campeón de Copa Sudamericana y tricampeón del fútbol chileno) todas sus capacidades para asumir en la Roja. Sin embargo, se cuestiona la forma de las supuestas negociaciones que habría sostenido con Sergio Jadue, por ese entonces Presidente de la ANFP, para llegar al cargo.

Por ese entonces, el seleccionador nacional era Claudio Borghi. El Bichi no olvidó el cuestionable comportamiento del casildense y cada vez que puede, objeta las capacidades éticas del actual técnico de la selección argentina. Por esto, aprovechó el débil inicio oficial de Sampaoli con la Albiceleste (dos empates ante Uruguay y Venezuela por Clasificatorias) para volver a criticarlo.

"Tengo dos opiniones de Sampaoli. No es buena gente, no llega a los lugares de forma adecuada. Usa mañas para trepar. Pero es muy buen entrenador, en Chile tuvo buenos resultados", aseguró a Radio Mitre.

Luego, agregó que "en un país donde se venden muchas cosas, él vino a vender humo. Eso me llama la atención, cautivó a mucha gente con tres drones y cuatro cámaras. Es un buen entrenador, no me gusta como persona. El problema es que quiere justificar su llegada con cosas que no hace el resto. La tecnología es un progreso, pero llenar de cámaras o drones no es necesario. El jugador entiende rápido cuando se le marcan los errores".

Después, el Bichi analizó cuestiones futbolísticas: "el equipo no tiene pausa, juega más a lo que pueden hacer sus individualidades y no en equipo. Es complicado jugar así", señaló.

El campeón del mundo en México 1986, complementó con "jugar con tres en el fondo no es revolucionario, ya lo hizo Carlos Bilardo en el '86. Para tener una línea de tres tienes que tener un buen mediocampo. La línea de tres requiere muchísimo trabajo. Lo que me preocupa es que los jugadores pierdan la confianza en el entrenador y que cada uno empiece a jugar a lo que quiere y no a lo que pide el entrenador".