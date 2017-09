Federer se rinde a Del Potro: "Jugó como un león"

El tenista suizo Roger Federer reconoció que durante el partido en que fue vencido hoy por el argentino Juan Martín del Potro perdió "demasiadas pelotas" y su rival demostró que tenía "más condiciones" que él y, además, "jugó como un león".

Del Potro derrotó a Federer por tres sets a uno y pasó a semifinales del US Open, en un partido que lo enfrentará el viernes al español Rafael Nadal.

"La forma en que estoy jugando ahora no es buena", afirmó Federer en una rueda de prensa posterior al encuentro.

Señaló que estaba sintiendo algunas molestias en la espalda que no le permitían alcanzar un "gran nivel", pero aseguró que Del Potro "lo hizo hoy mucho mejor, y por eso merece que haya ganado".

Federer rechazó que durante el partido estuviera pensando en la semifinal, y dijo que sólo estaba enfocado en un encuentro que, de por sí, "sabía que iba a ser duro".

"Mi juego no fue lo suficiente bueno, ni física ni mentalmente", agregó el suizo. "Juan Martín jugó como un león", añadió.

Del Potro agradecido

El tenista argentino afirmó que su victoria ante Federer fue su mejor partido del torneo hasta ahora y señaló que espera recuperar la salud ante la semifinal que disputará el viernes con el español Rafael Nadal.

Esta victoria recuerda el triunfo que logró cuando disputó con el suizo la final de 2009, aunque ahora en cuartos de final, pero en ambos casos a favor del argentino.

"Es una alegría muy grande haberle ganado a él por la forma en que jugué, más allá de la victoria", afirmó Del Potro en una rueda de prensa.

El trasandino dijo que había conseguido mantener un buen nivel durante el partido, que en momentos fue "muy parejo", pero cuando comenzó a fallar Federer pudo sacar ventaja. "Ahí adentro lo sentí muy parejo", insistió.

Afirmó además que entre las ventajas que tuvo fue un saque "casi perfecto" y añadió que su revés "está mejorando día a día". "Creo que es una buena señal para el futuro", agregó el jugador argentino, de 28 años.

"La verdad que me están haciendo un torneo especial todo ustedes, los latinoamericanos, les agradezco de corazón porque me ayuda mucho la energía que me mandan desde las tribunas, y desde Argentina también, gracias de corazón", sentenció el argentino al terminar el partido , que estará en su primera semifinal de Grand Slam desde Wimbledon en 2013.