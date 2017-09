Figura de Bolivia disparó contra Vidal:

Bolivia superó 1-0 a Chile por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018, en lo que para muchos fue una sorpresa. El volante de los altiplánicos, Jhasmani Campos, no ocultó la satisfacción por el triunfo de su escuadra y también aprovechó de enviar algunos recados a los principales referentes de la Roja como Arturo Vidal y Claudio Bravo.

"Chile es un gran equipo, una gran Selección. Nos costó mucho tener la pelota, sobre todo al principio porque nos hicieron una muy buena presión. Sin embargo, de tres cuartos para adelante no nos hicieron daño. No tuvieron sorpresas. En comparación a las anteriores veces que los enfrentamos en La Paz, esta vez estuvieron muy bajos. Antes se veía a un Chile más inteligente. Ganarle a Chile siempre es especial, es un clásico", señaló Campos.

El jugador del Bangkok Glass de Tailandia hizo un llamado a la humildad a los nacionales y recordó el partido de ida en Santiago: "Chile comenzó a creer que ganaba con el puro nombre. Recuerdo las declaraciones de Vidal cuando empatamos en Santiago. Salió a decir que para nosotros era una victoria porque éramos un equipo que se colgó del arco. Sabemos lo que es Chile, lo respetamos, pero en el fútbol toda da vuelta y nada es para siempre. Ahora, ese buen momento, ya no es tan bueno como antes", aseguró a La Tercera.

Luego, le siguió dando al volante del Bayern Munich al afirmar que "Vidal cuando fue sustituido se empezó a poner nervioso en la banca. Se puso a discutir con nuestro entrenador y con otros jugadores. Pero es entendible porque está con mucha presión por el momento que están pasando. No debe ser fácil el momento. Pero su comportamiento no es bueno como imagen para su país".

También explicó el festejo del gol y las fotos posteriores, con una mano en la boca como señalando sorpresa: "Fue en respuesta a una foto que subió él, que lo tomé como algo provocativo. Vidal daba por seguro que venía a un lugar en el que iba a salir victorioso, pero acá es difícil. No cualquiera gana acá. Son provocaciones innecesarias. Después del partido nos tapamos la boca para que él ponga los pies sobre la tierra. Los partidos se ganan en cancha",argumentó.

El mediocampista igualmente analizó a Alexis Sánchez. "Me extrañó el rendimiento de Alexis. Siempre que vino a La Paz hizo mucho daño, pero en esta ocasión sucedió todo lo contrario. Estaba como perdido, impreciso. No nos preocupamos mucho de él durante el partido", dijo.

Palabras aparte le dedicó al capitán del bicampeón de América: "El comportamiento de Bravo me sorprendió. En el segundo tiempo me crucé con él. Me decía que no teníamos nada, que no habíamos ganado nada, que no sabíamos jugar fútbol. Son cosas que te dan para pensar. Es insólito que un gran portero, un portero reconocido a nivel mundial, caiga en ese juego".

Para cerrar, declaró que "personalmente no festejo que Chile no vaya al Mundial. Me preocupo más de mi rendimiento, del juego de mi Selección. Lo que hagan las otras selecciones no me importa mucho. Chile es una selección que viene creciendo mucho, que ganó dos Copa América seguidas. Ahora está pasando un momento difícil, pero quedan dos fechas".