Lorenzetti defiende a los jugadores de la Roja: "Reciben críticas de mala leche"

Luego de las derrotas de Chile ante Paraguay y Bolivia por Clasificatorias a Rusia 2018, vuelve el campeonato de Transición con la sexta fecha. En ella, Universidad de Chile recibe al complicado O'Higgins (sábado 9 de septiembre) con la casi segura presencia de los seleccionados Gonzalo Jara, Jean Beausejour y Johnny Herrera. Gustavo Lorenzetti se refirió a la vuelta de los jugadores de la Roja en la previa al duelo con lo celestes.

"Llegaron con la bronca de no conseguir los resultados que pretendían, pero ya están enfocados en la U, y ya están mentalizados en un partido que es trascendental para nosotros", aseguró el Duende.

Luego, comentó los cuestionamientos a los principales referentes del bicampeón de América: "lo que molesta es la crítica extra futbolística. Si me pongo en el lugar de ellos, también me hubiese molestado, porque en el caso de (Arturo) Vidal se comprobó que no participó en algo donde fue implicado, a Alexis (Sánchez) se le critica con quién pololea, entonces son cosas que molestan. Se puede hablar de si le pegó mal, de si no está para jugar, esas son las reglas del juego, pero el resto son críticas de mala leche", señaló.

Para cerrar, tiró un par de nombres que podrían estar en futuras nominaciones de Juan Antonio Pizzi. "(Lorenzo) Lolo Reyes es un jugador que puede ser seleccionado, tiene nivel. Después hay chicos con mucha proyección, como Yerko Leiva que si sigue por este camino, le dará mucho al fútbol chileno", finalizó.